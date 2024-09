Todas las clasificaciones de la Vuelta a España 2024

El ciclista español Marc Soler (UAE Team Emirates) ha ganado este martes la decimosexta etapa de la Vuelta a España, disputada entre Luanco y los Lagos de Covadonga sobre 181,5 kilómetros, en un gran ascenso desde la fuga al histórico puerto asturiano, bajo la lluvia y entre la niebla, mientras que por detrás se quedó descolgado del grupo de favoritos, pero aguantó bien, el todavía líder Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

Marc Soler, de 30 años, logró su tercer triunfo de etapa en una Vuelta a España y la de más prestigio para el catalán, en unos Lagos donde supo sufrir para, cuando parecía que se quedaba descolgado, apretar y ser el más fuerte de una fuga de nivel.

La lucha por la general y el maillot rojo no decepcionó. La mística de los Lagos y el mal tiempo ayudó a que la épica fuera mayor, con un Enric Mas (Movistar Team) valiente y luchador que encabezó el triplete completado por Richard Carapaz (EF) y Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe), que por apenas 5 segundos no le arrebató el maillot rojo de líder a O'Connor, que supo defenderse bien en solitario.