Mari Boya, la nueva 'perla' de Aston Martin: "Me costó acercarme a Alonso, le idolatraba"

José María Navalón Boya, (Les, 2004), al que en el paddock todos conocen como Mari Boya, vive en una nube desde que a finales de junio se anunció su fichaje por Aston Martin como primer piloto de su Academia. Fue pisar la imponente fábrica de Silverstone y comenzar una vertiginosa racha en la F3, encadenando tres podios en las últimas cuatro carreras y una victoria el domingo en el GP de Gran Bretaña. Aún con ‘resaca’ por el éxito, visitó la redacción de Sort para contar sus sensaciones desde que viste de verde.

No podía tener mejor aterrizaje en Aston Martin…

Lograr una victoria o un podio en ya es importante, pero que sea en un sitio con tanta historia como Silverstone, donde comenzó la F1…es fantástico. Este fin de semana ha ido todo soberbio. No sólo en la carrera principal, con la lluvia, sino también el sábado hicimos una muy buena remontada. Las condiciones no eran idóneas, pero los pilotos tenemos que utilizar la experiencia y creo que el domingo tomamos una decisión muy buena que nos dio la victoria. Hace pocas semanas que firmé por Aston Martin y esto lo hace aún más especial, porque la fábrica en la que trabaja todo el equipo está literalmente a 200 metros de la entrada del circuito.

¿Cómo se gestó su acuerdo con ellos?

Parece que es algo que ha surgido así de repente, pero ya llevamos prácticamente un año en contacto. Ellos no tenían academia de pilotos y yo soy el primero. Un equipo de Fórmula 1 tiene muchas prioridades antes de centrarse en la cantera o en Fórmula 3. Aston Martin está creciendo una barbaridad y tienen un proyecto muy ambicioso. Nuno Pinto, la persona que han puesto al frente de la Academia, que tiene bastante relación con mi manager (Facu Regalia) y por eso se ha podido acelerar. La verdad es que estoy supercontento.

Alguno pensará que Fernando Alonso habrá tenido influencia en su fichaje…

Nooo, no ha tenido nada que ver. De hecho hasta ahora nunca había tenido trato con él, le conocí en Barcelona este año, es mi ídolo máximo desde siempre y ahora ya he podido charlar más con él.

¿Cómo es entrar en un equipo como Aston Martin?

Mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y creo que es un paso muy grande en mi carrera deportiva. Estoy superagradecido a todas las personas que están confiando por mí y voy a trabajar aún más para compensarles por su confianza.

¿Por cuántos años es el acuerdo y qué incluye?

Ellos me han dicho que quieren trabajar conmigo a largo plazo, pero está claro que primero tengo que centrarme en la Fórmula 3 y lo estoy gestionando de la mejor forma desde que firmamos. Hay quien dice que va a suponer más presión, en realidad ha sido como una liberación y lo estoy demostrando en pista.

¿Es posible alguna prueba con un Fórmula 1?

Es algo futuro. Todavía estoy a dos pasos de lo que sería mi sueño, pero ahora es momento de negociar qué haré el próximo año. Se empiezan a saber cosas y propuestas, así que de momento centrado en lo que queda, que si va bien, seguro que saldrán mejores opciones.

Mari Boya, con el director de SPORT, Joan Vehils / Valentí Enrich

¿Que impresión le causó Alonso personalmente?

En general no me gusta tener referentes, ni ídolos, pero él lo es. Fernando es la persona por la que diría que estoy en este deporte. En mi familia no había tradición en la competición, pero eran muy fanáticos de Alonso y empecé a aficionarme a los karts viéndole en su época de Ferrari. Todos los domingos de F1 en casa era como un ritual verle correr. Como persona me costó acercarme a él, porque le tenía idolatrado y porque sé lo que es ser piloto y no quería molestarle. Ahora, la relación ya es más natural. Hablamos como si fuéramos dos pilotos normales, de cualquier cosa. Cuando voy a Aston Martin, en televisión siempre retransmiten carreras de distintas categorías, así que las comentamos. Lo agradezco mucho.

Debutó en F3 hace tres temporadas ¿Cómo ha cambiado la historia desde entonces y en qué aspectos ha mejorado?

Es un campeonato donde apenas hay tiempo en pista, es superlimitado y los errores se pagan muy caros. Yo soy muy competitivo y me gusta siempre ir al límite, pero a veces más de lo que toca y eso jugaba en mi contra. Quería brillar a toda costa, pero me he dado cuenta de que hay que plantear las cosas de otra forma. Asegurar en ‘qualy’ e intentar maximizar en carrera. Si el coche puede hacer 1'46, hacer 1'46 y no buscar 1'45 cuando no se puede. Una de las cosas que más he estado trabajando es la constancia. Y me funciona. Estoy remontando y yendo rápido en todas las carreras. Campos me ha dado un coche muy competitivo.

Trabaja con una psicóloga ¿Tanta presión hay en una categoría como la F3?

Hemos empezado a colaborar este año, que es muy importante para mi futuro. Debía rendir y pensé que podía necesitar ayuda externa a la hora de gestionar las emociones. Y poco a poco estoy mejorando, cada vez me encuentro más cómodo en todas las situaciones del fin de semana, creo que ayuda a marcar la diferencia.

Prefiero ser la persona que va a por el líder, que el líder que está mirando a ver quién viene por detrás Mari Boya

A falta de tres pruebas aún opta al campeonato. El líder, Rafael Camara, está a 35 puntos, pero el segundo, a solo 8. ¿Ve factible el título en 2025?

Sí. Bueno voy carrera a carrera. Últimamente va muy bien, pero a veces miro atrás y esta temporada la suerte no ha estado mucho de nuestra parte. Así son las carreras y ahora aprovecho que las cosas nos van de cara. También diría que prefiero ser la persona que va a por el líder, que el líder que está mirando a ver quién viene por detrás.

Acabe como acabe este año, ¿el próximo será piloto de F2?

Es algo que se está mirando y ojalá sea posible. Tener la ayuda de un equipo de Fórmula 1 como Aston Martin siempre ayuda. Hay rookies a los que conozco perfectamente, que han subido a la categoría intermedia y están haciendo una temporada muy destacada Eso me anima. Es un campeonato con diez pilotos menos, lo que significa que hay menos factores externos que pueden intervenir. Y que las carreras sean más largas juega a mi favor, porque es mi punto fuerte … así que con muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro.

Detrás de Alonso y Sainz parece que hay relevo generacional; Mari Boya y Bruno del Pino en F3 y Pepe Martí en F2. ¿Se ve compitiendo con ellos algún día en F1?

Eso espero. Este es un deporte en el que lo que importa es lo último que has hecho. No importa nada absolutamente de tu pasado, lo único que cuenta es tu última carrera todo puede cambiar muy rápidamente, así que hay que estar siempre al 100% posible, aprovechar todas las oportunidades.

El joven piloto de la Academia Aston Martin, durante la entrevista / Valentí Enrich

¿Cómo llega un chico de la Vall d’Aràn a los monoplazas?

Si, por allí lo habitual es el esquí o cualquier deporte de invierno. Pero el ‘boom’ de Alonso tuvo un gran impacto en mi familia. Yo era un bebé cuando él ganó sus dos títulos de F1, pero en casa siempre se han vivido con mucha pasión sus carreras. Una cosa llevó a la otra y empecé en el karting. Fui conociendo a las personas adecuadas, que me ayudaron en casa etapa de mi carrera y hasta hoy. He tenido mucha suerte.

Otro aspecto que llama la atención en su currículum es que no viene de una familia de grandes empresarios o millonarios, como muchos en la parrilla.

Estoy superagradecido a mi familia por los sacrificios que han hecho durante todos estos años. Considero que soy una persona humilde, porque desde pequeño me han enseñado lo que cuesta ganar el dinero. Veía a mi tío levantarse cada día a las seis de la mañana y llegar a casa de noche, muy tarde, así que valoro un montón todo el esfuerzo que han hecho en casa para que yo pueda cumplir mi sueño.

Sus padres regentan un supermercado en Les y les sigue ayudando en el negocio...

Sí. Como tienen muchos clientes franceses y hablo el idioma, colaboro siempre que puedo.

¿Qué es lo que más te gusta de Alonso como piloto?

Su forma de liderar y motivar al equipo. Noto que todos dan su 100% cuando trabajan con él. Es algo muy importante en un mundo como la Fórmula 1, en el que existen tantas áreas, ya sea aerodinámica, mecánica, cualquier cosa, que todo el mundo dé el 100% para sacar el mejor rendimiento posible.

Mi piloto tendría cosas de Verstappen y Alonso, aunque este año el Mundial va a ser para un McLaren y me gusta Norris

Si pudiera construir al piloto ideal ¿Con qué aspecto se quedaría de los actuales?

Está claro que cogería muchas cosas de Verstappen. Es el mejor piloto de la parrilla. Super rápido , superagresivo y muy bueno. También me quedaría con muchas habilidades de Fernando, su forma de leer las carreras, su capacidad para pensar en tantas cosas a la vez mientras compite a 300 km/h... son los dos pilotos que más me gustan.

Y de sus propias cualidades ¿que destacaría?

Soy un piloto trabajador, competitivo y creo que como Fernando, también sé leer rápido las carreras.

¿Si no es usted, quién ganará este año, F3?

El líder Camara tiene algo de ventaja pero intentaré que reduzca al máximo.

Y su pronóstico para la F2 y F1 ¿qué pilotos pueden ser campeones?

En F2 me está sorprendiendo a Alex Dunne, pero quizá es demasiado agresivo. Verschoor está bastante fuerte este año. Y en F1 siempre voy con Verstappen, porque aunque no lleva la mejor máquina, siempre saca el máximo, algo que también hace Fernando. Aunque está claro que el título va a ser para un McLaren y me gusta más Norris.