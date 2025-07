El balonmano se reivindica en Sevilla con Triana como motor: los clubes luchan contra la falta de instalaciones y de visibilidad

Pocas infraestructuras, calor asfixiante y una omnipresencia del fútbol que lo eclipsa todo. El balonmano sevillano intenta abrirse camino en una ciudad que apenas le deja espacio, literal y simbólicamente. Y, sin embargo, la temporada 2023-2024 quedará registrada como histórica para este deporte en la capital andaluza: el Balonmano PROIN Triana logró algo inédito en las dos últimas décadas, al imponerse por 31-35 al Ángel Ximénez Puente Genil, un equipo de la élite, en la final de la Copa de Andalucía, y ascendiendo a División de Honor Plata, la segunda categoría del balonmano español. Una hazaña que no solo emociona al club, sino que invita a pensar que otra Sevilla deportiva es posible.

Pero esta ilusión convive con un diagnóstico muy duro. "Cuando yo era pequeño, había muchos más clubes de los que hay ahora", lamenta Juan Andreu, director deportivo del PROIN. Y aunque el PROIN se ha consolidado como un referente, es el único club en pista de la ciudad de Sevilla, lo que limita enormemente el desarrollo del deporte en el ámbito urbano.

Un proyecto ambicioso con vocación de élite

Mientras se buscan soluciones estructurales, el PROIN sigue creciendo. La temporada 2024-2025 fue dura, pero el equipo logró salvarse en el último partido del play down contra Zaragoza (29-25). "Ha sido una temporada difícil, con mucho sufrimiento, pero también con mucha experiencia ganada. Eso nos tiene que servir para la siguiente", relata Víctor Deco García, jugador profesional de balonmano en el PROIN. Los objetivos para la próxima temporada son ambiciosos. "Queremos estar arriba. Queremos ascender a Asobal. Y si no pensara que se puede lograr, no jugaría", dice el jugador.

Andreu confirma esa hoja de ruta: "El objetivo a corto plazo es poner un equipo sevillano en la Liga Asobal, donde nunca ha estado ninguno club sevillano."

El problema estructural: falta de pabellones y condiciones inadecuadas

Una de las principales barreras con las que se encuentra el balonmano sevillano es la escasez de instalaciones adecuadas para entrenar y competir. "Ahora mismo entrenamos en pabellones donde hay que compartir pistas, donde no hay aire acondicionado, a veces no may marcador y donde no se permite el uso de resina, que es fundamental en nuestro deporte", explica el jugador profesional Víctor Deco. La resina en las manos, un elemento esencial en las competiciones oficiales, permite que el balón se adhiera a la mano, lo que facilita el juego. "Hay días en los que, para tener pista entera, tenemos que entrenar a las cuatro de la tarde. Y hablamos de Sevilla, donde dentro de un pabellón se pueden alcanzar los 50 grados en verano".

Carmen Pavón Cordero, periodista deportiva especializada en balonmano, aporta una visión clave sobre esta situación. "El gran problema que tiene el balonmano respecto a otros deportes es que usa resina. Conscientemente, por supuesto, porque nadie quiere manchar las pistas, pero se manchan. Y eso interfiere en otros deportes como el patinaje o el fútbol sala".

Este uso de la resina ha generado un conflicto con los gestores municipales de las instalaciones. "Hay muchos pabellones donde directamente no se permite. En los pabellones universitarios o en el Ramón y Cajal, por ejemplo, no te dejan usarla. Se puede entrenar, pero sin resina, y eso impide prepararse en las mismas condiciones en las que se compite", explica Pavón.

Desde el club, Andreu confirma esta dificultad: "En Sevilla solo nos aceptan esa resina en el pabellón del Paraguas. Es muy complicado que los equipos cambien de pabellón si quieren entrenar en condiciones reales".

La falta de climatización agrava el problema. "Sevilla es una ciudad que, en verano, supera los 40 grados fácilmente. Durante el Europeo de Veteranos, jugamos con temperaturas de hasta 46 grados en el pabellón. Los equipos daneses, eslovacos o húngaros que venían no entendían cómo era posible que no tuviéramos aire acondicionado", denuncia el director deportivo de PROIN Sevilla.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla, el mensaje oficial es optimista. Según el Instituto Municipal de Deportes (IMD), las subvenciones se otorgan en función de criterios que, teóricamente, benefician al balonmano por encima de deportes como el fútbol: "En nuestras bases de subvenciones, existen criterios que precisamente benefician más al balonmano que a deportes del Grupo III como el fútbol o el baloncesto", explican fuentes del IMD.

El Ayuntamiento ha creado una línea de subvenciones de 700.000 euros para clubes de élite en la ciudad, con atención al balonmano

Además, destacan que "por primera vez en la historia" se ha creado una línea de subvenciones para clubes de élite, dotada con 700.000 euros, entre los que se encuentra el PROIN. Sin embargo, desde el club el balance es más prudente. "Es cierto que pueden echarnos una mano, pero no podemos depender solo de las instituciones. Los que tenemos que mirar por el balonmano somos nosotros", afirma Andreu. No obstante, reconoce que desde el ascenso del primer equipo, "sí se ha notado un mayor interés por parte del Ayuntamiento".

Víctor Deco también lo confirma desde su experiencia como jugador: "Desde el ascenso se han implicado mucho más con nosotros. Tener el apoyo del Ayuntamiento es fundamental para que el balonmano crezca en Sevilla".

La polémica por el desinterés con la sección femenina y la creación de un nuevo club

Si el ascenso del primer equipo masculino del Balonmano PROIN Triana ha supuesto un hito histórico para el balonmano sevillano, la sección femenina ha vivido, en paralelo, una etapa de gran inestabilidad. A finales de la temporada 2024-2025, el club trianero tomó la decisión de cesar de forma inmediata al cuerpo técnico de los equipos alevín, infantil, cadete y juvenil femenino, cuando descubrieron que, según argumentan, estaban trabajando de forma paralela en la creación de un nuevo club de balonmano en el mismo barrio. Esa fue la razón que argumentada por parte de la dirección deportiva del club en un comunicado.

Este despido colectivo provocó un terremoto interno en el club, con una oleada de jugadoras y familias que se sintieron desconsideradas, y que, en muchos casos, han decidido sumarse al nuevo proyecto. Según testimonios recogidos en el entorno del club, la ruptura se explica no solo por esa “doble militancia” del cuerpo técnico, sino por un malestar más profundo: una sensación de abandono institucional de la sección femenina, falta de recursos, falta de visibilidad y desigualdad respecto al trato que recibe la masculina.

Para Juan Pedro Lama, uno de los fundadores del nuevo club Triana Balonmano Vivero y exentrenador de base del PROIN, "el balonmano femenino ha sido el gran olvidado. En los últimos años de mi etapa como entrenador, he estado más enfocado en la rama femenina y no se puede ni imaginar las satisfacciones que me ha dado, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Por eso creemos que hay que darle el mismo sitio a las jugadoras y a los jugadores".

Hace unos meses, un grupo de ex técnicos del PROIN Triana se han puesto al frente del club Triana Balonmano Vivero, que rescata el nombre del mítico equipo nacido en 1978

Lejos de ser una escisión improvisada, el nuevo club nace con una estructura sólida, con una base histórica (remontándose al Club Balonmano Vivero fundado en 1978), y con una clara vocación de barrio: "Volver a recuperar el balonmano de colegio, de barrio, con una estructura muy definida y un equipo humano muy cualificado".

En este sentido, el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado apoyo explícito al nuevo club. Según subraya Juan Pedro Lama, "a día de hoy nos sentimos unos privilegiados. Cuando le hemos contado el proyecto a las instituciones públicas, con el Ayuntamiento y el Distrito Triana como referentes, y al IMD, nos han dado su apoyo incondicional".

Sin embargo, desde el PROIN, pese a lo traumático del proceso, la postura oficial es de respeto y voluntad de convivencia. "El nuevo club ha nacido de una situación que ha sido muy desagradable para nosotros", admite Juan Andreu, director deportivo. "Pero más allá de eso, no nos queda otra que luchar en el campo contra ellos de manera totalmente honesta y sin ningún problema".

La visión del nuevo proyecto es ambiciosa. El Triana Balonmano Vivero prevé contar con equipos desde prebenjamines hasta sénior, tanto en femenino como en masculino, con especial atención a los jugadores y con el objetivo de alcanzar los 300 socios el primer año. A nivel técnico, ya se ha conformado un cuerpo de entrenadores y entrenadoras con experiencia, y se está creando una Escuela específica de Porteros y Porteras. Además, el club integra un Área Sanitaria, con fisioterapeutas y psicólogos infantiles, con la idea de convertir al deporte en una herramienta educativa y de salud.

Pero quizás el rasgo más distintivo del nuevo club sea su fuerte implicación social y territorial. El club participará activamente en la Cabalgata de Reyes, la Velá de Santa Ana y en actos organizados por hermandades del barrio. También colabora con asociaciones como Andex, Amama o Debra, con un compromiso solidario que trasciende lo deportivo.

Hoy, Triana es el epicentro de un fenómeno poco habitual: dos clubes con proyectos distintos, pero en el mismo territorio y con objetivos legítimos. Uno consolidado en la competición nacional y con una ambición de élite. Otro, recién creado, que quiere reconstruir desde la base una comunidad deportiva con perspectiva igualitaria y dimensión barrial. "Creo que ahora mismo no están en el mismo punto porque no puede comprarse un club que ya lleva 3 o 4 temporadas con un club que bueno, que está sedimentando todavía su cimiento", explica Carmen Pavón Cordero.

Ambos, sin embargo, reconocen que hay espacio para crecer juntos. Y que, en una ciudad donde el balonmano sigue siendo invisible, el enemigo no es el vecino, sino la falta de desarrollo del balonmano. Como resumió Juan Andreu: "Todo lo que sea sumar en el balonmano, bienvenido sea".

Una ciudad que aún no mira al balonmano

Más allá de lo deportivo, el mayor reto sigue siendo hacer visible al balonmano en Sevilla. "En los años 90 había menos cosas que hacer. Ahora todo gira en torno al fútbol. Mi amigo juega al fútbol, mi vecina juega al fútbol, hay campos de fútbol cada veinte metros. Y los raros somos los que jugamos a balonmano, a rugby o a waterpolo", resume Andreu.

Pavón lo matiza: “No creo que el calor o las pistas disuadan a los niños de jugar a balonmano. Sevilla es una ciudad donde hay muchos deportes, muy dispersos. Creo que al final cada niño va por un camino. Ahora mismo en Sevilla capital, se está dando también esta oportunidad de que están haciendo otro club. De hecho, si no me equivoco, hoy el balonmano en Sevilla ha hecho mejoras en cuanto a las inscripciones, benjamines y prebenjamines".

Por eso, el ascenso del PROIN Triana es tan importante. Porque, aunque las condiciones sigan siendo duras, ha devuelto a Sevilla a un mapa del que estuvo ausente demasiado tiempo. Y ha demostrado que la ambición, la pasión y la constancia pueden abrirse paso incluso cuando todo parece en contra.