Jorge Martín: "No tengo de qué arrepentirme ni pedir perdón, hice lo mejor para mí"

El madrileño Jorge Martín, de 27 años y doble campeón del mundo de motociclismo, poseedor del cetro mundial de 125cc en 2018 y de MotoGP, el pasado año, se ha presentado en el circuito de Brno como si nada hubiese ocurrido. Bueno, tratando de que nada hubiese ocurrido, pero sí sucedió, sí, pues hace pocos meses activó una cláusula que tenía en su contrato bianual con la firma italiana Aprilia (2025-2026), les dijo que se iba, se consideró libre para poder fichar, de cara a la próxima temporada, con el equipo y fábrica que quisiera (presumiblemente, la poderosísima Honda) y, de pronto, de repente, decidió quedarse en el equipo de la factoría de Noale (Italia) al comprobar que le era imposible quedar libre y descartó pleitear por miedo a perder con Aprilia en los tribunales.

La historia, evidentemente no recordada en la conferencia de prensa de hoy, en Brno, que duró algo más de 30 minutos, no mucho más, es sencilla de explicar: Martín y su representante, Albert Valera, vieron que Honda estaba (está) necesitada de un piloto campeón para tratar de salir de la crisis en la que está metida y trataron de romper su contrato con Aprilia, que se mantuvo firme en el cumplimiento del acuerdo, arriesgó que el asunto se resolviese en un tribunal de Milan y, además, comprobó que Honda no estaba dispuesta a entrar en liza si ‘Martinator’ no se presentaba ante ellos con la carta de libertad.

Y, a partir de ahí, a Martín y Valera no les quedó más remedio que hacer marcha atrás, admitir que su órdago, de unas dimensiones no vistas nunca en el Mundial, no les había salido bien (por descontado, ni manager ni piloto han reconocido semejante fracaso) y ambos han expresado su deseo de que las dos partes recuperen el buen ambiente y tratar de ser lo más competitivos posible cuanto antes.

"Tras el último accidente en Catar, estuve en la UCI durante cuatro días. En aquellos momentos, me pasaron por la cabeza todo tipo de pensamientos, todos. Solo mi padre, mi novia María (Monfort Matutes) y yo sabemos lo que sufrí. ¡He tenido que aprender a andar, de nuevo! Pensé en todo, sí" Jorge Martín — Piloto de Aprilia y campeón del mundo de MotoGP

“Estoy aquí porque me considero totalmente recuperado, tanto física como mentalmente”, ha comentado, este jueves, ‘Martinator’ en Brno. “No tengo de qué arrepentirme, no tengo por qué pedir perdón ni disculpas a nadie, no tengo que dar demasiadas explicaciones porque siempre, siempre, he hecho lo que creía mejor para mí, para mi presente y futuro y para mi carrera. Y, de la misma manera que hace unos meses decidí romper con Aprilia, ahora decido volver a correr con ellos y tratar de ser competitivo cuanto antes y, ojalá, ganar carreras”.

Martín confesó, casi, casi, con lágrimas en los ojos, por descontado muy, muy, emocionado, que tras su accidente en Catar, donde se rompió 12 costillas y se produjo un montón de lesiones, estuvo cuatro días en la UCI sin saber qué iba a ser de él. “En aquellos días me pasaron todos los pensamientos habidos y por haber por mi cabeza. Solo yo, mi padre y mi novia María (Monfort Matutes) sabemos, conocemos y recordamos el calvario que pasé allí. Repito, nadie, nadie, puede hacerse una idea de lo mucho que sufrí ¡he tenido que aprender a caminar de nuevo, con eso lo digo todo!"

Jorge Martín, hoy, durante la conferencia de prensa que ha dado en Brno con motivo de su reaparición.e / ALEJANDRO CERESUELA

“Una cosa sí he aprendido de todo esto: me he sorprendido del nivel de coraje y fuerza mental que tengo y, en ese sentido, he de reconocer que tengo una enorme autoconfianza que, por descontado, me ha permitido afrontar esta lucha y volver aquí para tratar de volver a ser el piloto que era”, siguió explicando el piloto madrileño, que, el año pasado, derrotó al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, en la lucha por el título mundial de la máxima cilindrada.

“Todos nosotros sabemos el riesgo que afrontamos en cada entrenamiento, en cada carrera, lo sabemos desde muy pequeños, desde que decidimos intentar ser pilotos”, comentó Martín. “Pero, por más que pienses en ello, nunca estás preparado para cuando estás cerca de la muerte. A eso no te puedes adaptar y, en el accidente de Catar, me di cuenta de todo eso”.

Ganar para celebrar

Martín dijo un par de veces “no soy idiota” al desarrollar el pulso vivido con Aprilia. “Aprilia defendió su parcela e hizo una interpretación, distinta a la nuestra, claro, de la cláusula que, según nosotros, nos permitía no cumplir el segundo año de contrato”. “Ahora”, añadió ‘Martinator’, “solo me queda agachar las orejas y trabajar duro para competir al más alto nivel”.

Es evidente que Martín no pudo por menos que agradecer a Aprilia la segunda oportunidad que le ha dado. “Espero que ganemos carreras y celebrarlo con Massimo (Rivola, jefe supremo de Aprilia Racing) y, de entrada, puedo decir que la moto de ahora no tiene nada que ver con la que estrené en pretemporada, toda Aprilia ha hecho un magnífico trabajo”.

"No soy tonto, no soy un idiota, no puedo decir que no ha pasado nada pero, como en las peleas de pareja, si sales adelante, si te unes, si peleas por recuperar la relación, sales más fuerte. Y en eso estamos Aprilia y yo, en competir y tratar de ganar lo antes posible, aunque necesito tiempo"

Finalmente, cómo no, Martín, que no se separó ni un metro de su padre y su novia durante su presencia ante los medios, comparó su enfrentamiento con Aprilia a las peleas que existen entre las parejas. “Estas cosas ocurre ¿verdad?, a veces vives en una auténtica montaña rusa. Hay pequeñas peleas pero si la pareja se quiere de verdad, todo se arregla y los dos hacen lo posible y lo imposible para volver a estar juntos”.

Ni que decir tiene que 'Martinator' trató de ser rápido, sencillo y contundente en sus explicaciones. "Decidí dejar Aprilia porque sufrí tres caídas, a cual peor, bueno, la última fue horrible y me replanteé toda mi vida, incluso cambiar de moto, pero Aprilia no aceptó. Ahora, he decidido volver porque no soy tonto y veo que la moto ha mejorado muchísimo, el proyecto progresa y todos confían en mí para ganar carreras. Y, sí, repito, esto se asemeja mucho a una relación sentimental, si superas la crisis, sales más fuerte y queriéndote aún más. En eso estamos Aprilia y yo. No puedo decir que no ha pasado nada, pero vamos a salir juntos de esto".

