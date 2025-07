Las cinco claves tácticas del Alemania-España: una genial Cata Coll se inventa una obra monumental

El partido se decidió, como suele ocurrir, en las áreas. Y España tuvo una colosa. Alemania también creía tenerla hasta que fue burlada por el ingenio de Aitana.

Estaba ofuscada la selección de Tomé en su estructura ofensiva. No quedó en la prórroga ninguna de las tres jugadoras que empezaron la semifinal. Ni Mariona Caldentey, que fue sustituida por Martín Prieto (m. 103). Antes, la seleccionadora modificó la esencia de su ataque colocando a Salma Paralluelo por Esther González (m. 68) y después con la entrada de Athenea del Castillo, quien suplió a Claudia Pina (m. 77). Esos cambios dieron una nueva dimensión a España, que se sintió con más dinamismo, además de tener más pegada. Entre Athenea y Salma dinamizaron el juego ofensivo porque imprimieron velocidad y frescura. Aprovechaba también el cansancio de Alemania. Entonces, en otro encomiable ejercicio de presión defensiva, se gestó el gol de Aitana, la única que supo engañar a la meta alemana.

España no estaba nada fluída al inicio. Sentía que Alemania, con astucia, había llevado el partido a su territorio. Pero entonces cuando el balón se detenía emergía el golpeo de Claudia Pina. Un golpeo tan preciso como venenoso. Daba igual que fuera una falta lateral, venenosa y ajustada a la que no llegó por milímetros Alexia Putellas, o un ajustado saque de esquina que colocó en la cabeza de Irenes Paredes, cuyo remate topó con el poste izquierdo de la portería alemana. No solo es dañina Claudia cuando galopa por la banda izquierda sino que siembra el terror con sus golpeos.