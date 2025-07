Aitana abre la puerta a la historia

Inmensa. Así fue España. Por cómo resistió, por cómo luchó, por cómo creyó. Porque el rival era Alemania, sí. Pero también era la historia. Era el peso de los ocho títulos de la Reina de Europa. Era todo lo que nunca se había conseguido. Hasta hoy. España jugará su primera final de la Eurocopa y lo hará gracias a su carácter, a su oficio y a un gol de oro de Aitana Bonmatí, que decidió una batalla inolvidable.

Lejos de un partido brillante, España se ganó el derecho a soñar desde el barro. Lo había avisado Alexia Putellas antes del duelo: “A veces, ni la excelencia basta”. Y no bastó. Tocó competir, aguantar, sufrir. La Roja no se descompuso ante el empuje alemán ni ante las embestidas de Bühl, Däbritz o Brand. Respondió con alma y piernas. Y cuando el fútbol apareció, encontró su momento.

Fría en la toma de decisiones, Montse Tomé apostó por lo previsible. Ante la baja de Aleixandri por sanción, entró María Méndez. Alemania, con bajas importantes —Gwinn, Hendrich, Nüsken, Linder—, tampoco se salió del guion. Desde el inicio, el plan alemán fue presionar alto y atacar con sus extremos. Bühl fue una pesadilla: a los cinco minutos, Ona Batlle le robó un gol cantado. Luego volvió a aparecer. Después fue Paredes quien taponó un disparo. España resistía.

Intentaba respirar el equipo de Tomé, algo encogido ante la intensidad germana. Poco a poco, desde la pausa y el control, empezó a asentarse. El tridente de centrocampistas —Patri, Aitana, Alexia— recuperaba balones y trataba de encontrar líneas de pase para romper el sólido bloque alemán. Llegaron las primeras ocasiones a balón parado. Pina buscó el gol olímpico, Paredes rozó el larguero de cabeza, y Esther exigió a Berger, que volvía a ser gigante como ante Francia.

Llamaba el partido a la épica. Porque Alemania, sin hacer mucho, generaba peligro. Un mano a mano fallado por Hoffmann —anulado por fuera de juego— fue el mayor susto antes del descanso. España, en cambio, remaba sin acierto en los últimos metros. La más clara fue una chilena de Esther que Berger sacó con una estirada milagrosa justo antes del descanso. El marcador seguía inamovible.

Resistir, persistir, competir

Obstinada, la selección española no perdió la fe. Salió mejor tras el descanso, con más claridad, pero sin gol. Aitana y Pina lo intentaron desde fuera. Patri, desde dentro. Pero siempre aparecía una pierna alemana. O Berger. Y cuando volvió a apretar Alemania, emergieron Cata Coll —con una gran parada a Bühl— y de nuevo Ona Batlle. Faltaba desequilibrio. Y lo aportó Athenea, que entró por Pina junto a Salma Paralluelo.

Revivió el duelo con ese aire fresco. Aunque se mascaba la prórroga. Y llegó. No sin antes dos sustos: uno de Bühl, que rozó el poste con una falta directa; y una doble parada de Cata en el 120’, con una acción que ya es parte de la historia de la selección. A esas alturas, la tensión era insoportable. Pero España ya no tiembla. No en estas noches.

Cata Coll fue decisiva en la semifinal / TIL BUERGY / EFE

Noche mágica, a la épica

Olía a gesta. Es lo que tenía la prórroga. Aunque Alemania parecía más entera físicamente y su afición empujaba en Zúrich, España fue ganando metros y encontrando aire. Cada balón dividido, cada córner, cada choque... Todo pesaba el doble. Hasta que apareció Aitana. Como en las grandes noches. Como en los días que marcan una era.

Sola, encontró el espacio tras un pase perfecto de Athenea. Controló, corrió, levantó la mirada y soltó un zurdazo seco al primer palo. Gol. Estallido. Historia. Berger, por una vez, no llegó. Y España, por primera vez, sí. La Balón de Oro apareció cuando más se la necesitaba. Otra vez. Una vez más. Sigue el camino.

O casualidad, o destino. Es más bien la segunda. El hilo rojo que conecta este equipo con su destino no se ha roto. Al contrario, se ha hecho más fuerte. España jugará la final de la Eurocopa. La que nunca había alcanzado. La que tanto costaba imaginar. Será ante Inglaterra, como en Sídney. Pero ahora, con otra mentalidad. Ya no es un sueño. Ya es real.