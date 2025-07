'La Familia' despide a Scariolo en pleno "relevo generacional": "El objetivo es ser fieles a nosotros mismos"

Hoy se ha celebrado, en la sede central de Endesa, patrocinador de la selección, la presentación oficial de los jugadores de la selección masculina de baloncesto que dirigirá por última vez Sergio Scariolo en el Eurobasket 2025. En el acto, además de los internacionales y el cuerpo técnico de la selección al completo, con Sergio Scariolo al frente, han estado presentes Elisa Aguilar (presidenta de la FEB), José Bogas (consejero Delegado de Endesa) y José Manuel Rodríguez Uribes (presidente del Consejo Superior de Deportes).

Relevo generacional

La presidenta, y exinternacional, comenzó recordando que "este Eurobasket es el primero tras el ciclo olímpico, y se cumple la ley no escrita del relevo generacional. Nos llena de ilusión confirmar la buena salud del baloncesto español. Hemos despedido con honores a Rudy y a Llull y ahora tenemos al mando a los hermanos Hernangómez como capitanes, algo que creo que no había pasado en la historia. Hay muchos jugadores que emergen de las ventanas y que se han asentado ya en la selección. Y además está Santi Aldama, un jugador NBA que es una garantía".

Sobre las expectativas en este torneo, Aguilar quiso restar presión al grupo: "Podía pediros que volváis con el oro, pero en realidad lo que quiero es que seáis la España del Preolímpico de 2024, que regresó con el reconocimiento de todos. La misma selección que ha sido capaz de ganarlo todo en los últimos 20 años, pero también la que en la derrota ha salido con la cabeza alta. Hemos priorizado los valores a los resultados y por haber elegido eso hemos tenido tanto éxito en estos últimos. Sentid la tradición y el peso de esta camiseta". La dirigente terminó refiriéndose a la marcha de Sergio Scariolo, que dirigirá su última competición tras 15 años al mando de la selección: "Si hay alguien que ha demostrado que puede llevar al equipo mucho más allá de sus posibilidades es Sergio Scariolo. Te quiero dar las gracias como presidenta, exjugadora y aficionada. No es momento de despedirnos aún, porque eso ocurrirá después del Eurobasket. Contamos por medalla cada participación en el Eurobasket contigo en el banquillo. Eres un ejemplo de dedicación, colocando a España en el número 1 del ránking. Y estoy segura que querrás consolidar ese relevo generacional y que competiremos con al cabeza alta".

Scariolo también tomó la palabra en la presentación para recordar que "el objetivo es ser fieles a nosotros mismos. Siempre hemos dado una versión admirable, hasta envidiada de cómo tiene que ser un equipo. Hemos sabido apartar los egos para funcionar colectivamente y hemos mostrado capacidad para inventar recursos con los que superar déficits físicos o de otra clase. Eso nos ha caracterizado siempre y nos comprometemos a que sea así. Luego la competición tiene muchos matices, rivales muy buenos y momentos para pisar el acelerador". Sobre el relevo generacional, el italiano advirtió que "podían haber estado más jugadores en este relevo generacional, pero por distintas circunstancias no han podido. Creo que los jóvenes puede tener un rol en el equipo y debemos tener la paciencia necesaria para no ponerles presión, porque ellos son los que más se ponen. Deben entender que las cosas se consiguen dando pasos, siguiendo su curso"

Despedida de Scariolo

Preguntado por sus expectativas en este torneo de despedida ("el último... de momento. La puerta nunca se cierra", dijo), el seleccionador respondió lo siguiente: "Yo tengo que ayudar a estos jugadores a construir un equipo, que es lo que he hecho durante estos años. A mí lo que me llena es ver que mi equipo funciona. Es lo más bonito, lo más divertido, lo más gratificante. Desde que entré he intentado hacer lo mejor posible no solo ganando partidos, tratando de que todo el movimiento del basket español fuera para arriba. La cantera, formando, en las competiciones... Ese es el legado del que me siento más orgulloso. Dejamos una estabilidad, más allá de las medallas. Me siento más orgulloso de ese legado que de otras cosas. Me quedo con las personas, porque trabajar con la Federación y la selección me ha permitido volver a contactar con muchas personas que han merecido la pena. El momento en que ganas algo es tremendamente gratificante, pero disfrutar de esa gente que me he encontrado, más allá de ser entrenador, como persona, es algo que también me queda para siempre".

El calendario de preparación de la selección incluye partido en Málaga, el 5 y 7 de agosto, ante Portugal y Chequia. Ante Francia jugará dos partidos seguidos, el 14 en Badalona y el 16 en París, para luego repetir la fórmula con Alemania en Madrid (21) y en Colonia (23). Y después arranca un Eurobasket en el que se medirá el 28 de agosto a Georgia, el 30 a Bosnia, el 31 a Chipre, el 2 de septiembre a Italia, y el 4 a la Grecia de Giannis Antetokounmpo.