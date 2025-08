Xabi se encontrará el lunes con la ‘Operación Salida’ bloqueada: Alaba, Mendy, Ceballos, Rodrygo, Brahim

Este lunes regresa el Real Madrid a los entrenamientos sin tiempo casi para haber desconectado tras la disputa del Mundial de Clubes en Estados Unidos. El equipo llega con la novedad de Álvaro Carreras, que se suma a la lista de refuerzos que formaban Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, y a la que se sumará también Franco Mastantuono. El atacante argentino aterrizará en Madrid este fin de semana, pero se mantendrá al margen del grupo hasta que cumpla los 18 años, lo que ocurrirá el próximo 14 de agosto. Entonces el futbolista firmará su contrato con el Real Madrid y se integrará definitivamente en la dinámica de trabajo del primer equipo. Hasta entonces, el club tiene previsto que se ejercite en Valdebebas al margen de la primera plantilla dirigido por los preparados físicos del Madrid.

Xabi, resignado y sin mediocentro

Xabi Alonso aterriza este 4 de agosto resignado por dos noticias: la primera es que no llegará su ansiado mediocentro, a la espera de que el Madrid y Rodri avancen en el posible desembarco del madrileño el próximo verano. Así que el de Tolosa tendrá que trabajar la pizarra y adaptarse a un mediocampo huérfano de ese perfil, en el que tendrá que improvisar con Aurelién Tchouameni, Federico Valverde, Arda Güler en el papel de generador de juego, Eduardo Camavinga como diamante por tallar para ser su comodín, un Dani Ceballos que sigue esperando rol y destino, y el inglés Jude Bellingham, con el que no podrá contar casi hasta el mes de enero tras su operación de espalda.

Xabi Alonso trata de explicar a Arda Guler el posicionamiento del equipo en la semifinal del Mundial de Clubes ante el PSG / Frank Franklin II / AP

Con esos mimbres tendrá que armar un mediocampo al que hay voces cercanas al vestuario que no descartan alguna probatura con Dean Huijsen, siempre que Militao y Carvajal se recuperen bien y pueden ocupar dos de las posiciones de la línea de tres centrales atrás. Aunque si no llega el francés Ibrahima Konaté, que lo haría libre el próximo verano al dejar el Liverpool como Alenxander-Arnold, parece que el rol de Huijsen será el de macho alfa de la defensa blanca.

Alaba y Mendy, 33 millones brutos anuales

La otra noticia, y al tiempo tarea, con la que se encontrará el donostiarra es la gestión de la operación salida del equipo. Hay varios jugadores que ya saben que no van a tener mucho peso en este Real Madrid. Uno de ellos es David Alaba, excompañero de Xabi en el Bayern, que afronta su última temporada con un salario de 22,56 millones de euros brutos y el club tratando de buscar una salida que el jugador rechaza. El austriaco quiere disfrutar de su última campaña en el club mientras se recupera bien de sus lesiones, que han hecho que su paso por el Real Madrid haya sido casi invisible, y después marcharse del club a afrontar el final de su carrera con 34 años que tendrá cuando se marche el próximo verano. Alaba aún cree que puede ayudar al equipo en esa línea de tres al fondo, por más que Xabi prioriza a Militao, Rudiger, Huijsen y Carvajal. A Raúl Asencio, que lucirá este año el dorsal 17, tampoco le tiene mucha fe el de Tolosa tras los groseros errores cometidos por el canario en el Mundial de Clubes.

En una situación parecida a Alaba está Ferland Mendy, que renovó hace un año hasta junio de 2027, no entra en los planes de Xabi. El francés, con un salario bruto de 10,42 millones brutos anuales, tampoco está por la labor de salir del Real Madrid, por más que el entrenador le ha comunicado que no va a disponer de muchos minutos. A sus 30 años, el lateral aún tiene mercado, especialmente en Francia, y con el Mundial del próximo verano en ciernes, debería buscarse una salida para garantizarse esos minutos que no va a tener en el Real Madrid. Dos descartes, Alaba y Mendy, que supondrán a las arcas blancas un desembolso de 33 millones brutos este curso.

El Betis 'pasa' de Ceballos y la Premier espera a Rodrygo

El caso de Dani Ceballos es complicado. El jugador quiere salir, pero sabe adonde, al Betis y el club sevillano no contempla su llegada. Hace dos temporadas, en junio de 2023, anunció su renovación hasta 2027 por el Real Madrid cuando el Betis daba por hecho que llegaría al Villamarín libre. Aquel portazo de Ceballos no gustó a los dirigentes verdiblancos, que no han cerrado la puerta al madridista, pero no harán ningún esfuerzo por hacerse con sus servicios. El Real Madrid no descarta su salida, pero la ha tasado en 20 millones, que en ningún caso bajarán de 15. Y el Betis no va a afrontar ese desembolso y el jugador no quiere ir a otro equipo que no sea en el que se formó. Villarreal y equipos de Italia e Inglaterra esperan su turno, pese a la negativa del jugador a ir a otro sitio.

El último caso es el de Rodrygo Goes. Embargado por un extraño caso de ‘saudade’ futbolística, el carioca quedó marcado por su sustitución al descanso en la final de Copa de La Cartuja en abril. Desde entonces ha caído en una deriva melancólica que le hace estar muy lejos de su mejor forma y Xabi le ha abierto la puerta a una posible marcha. El club le ha informado que está en el mercado y la Premier ha mostrado interés por hacerse con sus servicios. Florentino quiere hacer caja con su venta, que contempla que estará entre 80 y 90 millones, y el Tottenham ha preguntado por sus intenciones, que se acercan más a una salida al Liverpool.

Por último, hay casos como el de Brahim, que ha perdido peso respecto a la posición que ocupaba con Ancelotti, donde durante muchos meses fue el jugador número 12 de la plantilla. La llegada de Mastantuono y la saturación de jugadores arriba invitan a pensar que si llega una oferta atractiva por el internacional marroquí, el club no se opondrá a su marcha. Es un futbolista con talento para tener un rol protagonista en un equipo de Champions en lugar de marchitarse en el banquillo madridista.

Suscríbete para seguir leyendo