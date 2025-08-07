FÚTBOL
Fabián Ruiz, canterano del Betis, entre los tres españoles nominados al Balón de Oro
'France Football' entregará el 22 de septiembre en París los galardones del Balón de Oro 2025. En total, 10 premios a los mejores jugadores, entrenadores y clubs de la temporada 2024/25, tanto en categoría femenina como masculina. En las categorías principales, se conocerán a los sucesores de Rodri Hernández y Aitana Bonmatí, ganadores en 2024.
Este jueves, la organización del Balón de Oro ha anunciado a los nominados para cada uno de los premios. Serán 30 a los mejores futbolistas y entre cinco y diez para el resto de categorías: equipo, entrenador/a, portero/a y jugador/a sub'21. 'France Football' ha ido anunciando, desde las 12.30 horas y cada 15 minutos, a los nominados en cada categoría.
Balón de Oro masculino
- Jude Bellingham (Real Madrid/ING)
- Ousmane Dembélé (PSG/FRA)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)
- Désiré Doué (PSG/FRA)
- Denzel Dumfries (Inter/HOL)
- Serhou Guirassy (Dortmund/GUI)
- Viktor Gyökeres (Arsenal/SUE)
- Erling Haaland (Manchester Ckity/NOR)
- Achraf Hakimi (PSG/MAR)
- Harry Kane (Bayern/ING)
- Kvicha Kvaratskhelia (PSG/GEO)
- Robert Lewandowski (Barça/POL)
- Alexis Mac Allister (Liverpool/ARG)
- Lautaro Martínez (Inter/ARG)
- Scott McTominay (Nápoles/ESC)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/FRA)
- Nuno Mendes (PSG/POR)
- Joao Neves (PSG/POR)
- Michael Olise (Bayern/FRA)
- Cole Palmer (Chelsea/ING)
- Pedri (Barça/ESP)
- Raphinha (Barça/ESP)
- Declan Rice (Arsenal/ING)
- Fabián Ruiz (PSG/ESP)
- Mohamed Salah (Liverpool/EGI)
- Virgil Van Dijk (Liverpool/HOL)
- Vinicius Jr. (Real Madrid/BRA)
- Vitinha (PSG/POR)
- Florian Wirtz (Liverpool/ALE)
- Lamine Yamal (Barça/ESP)
Balón de Oro femenino
- Sandy Baltimore (Chelsea/FRA)
- Barbra Banda (Orlando Pride/ZAM)
- Aitana Bonmatí (Barça/ESP)
- Lucy Bronze (Chelsea/ING)
- Klara Bühl (Bayern/ALE)
- Mariona Caldentey (Arsenal/ESP)
- Sofia Cantore (Juventus/ITA)
- Steph Catley (Arsenal/AUS)
- Melchie Dumornay (Ol. Lyonnes/HAI)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current/MAL)
- Emily Fox (Arsenal/EEUU)
- Cristiana Girelli (Juventus/ITA)
- Esther González (Gotham/ESP)
- Caroline Graham Hansen (Barça/NOR)
- Patri Guijarro (Barça/ESP)
- Amanda Gutierres (Palmeiras/BRA)
- Hannah Hampton (Chelsea/ING)
- Pernille Harder (Bayern/DIN)
- Lindsey Heaps (Ol. Lyonnes/EEUU)
- Chloe Kelly (Arsenal/ING)
- Marta (Orlando Pride/BRA)
- Frida Leonhardssen Maanum (Arsenal/NOR)
- Clara Mateo (París FC/FRA)
- Ewa Pajor (Barça/POL)
- Claudia Pina (Barça/ESP)
- Alexia Putellas (Barça/ESP)
- Alessia Russo (Arsenal/ING)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea/SUE)
- Caroline Weir (Real Madrid/ESC)
- Leah Williamson (Arsenal/ING)
Trofeo Kopa a la mejor jugadora sub'21
- Michelle Agyemang (Arsenal/ING)
- Linda Caicedo (Real Madrid/COL)
- Wieke Kaptein (Chelsea/HOL)
- Claudia Martínez Ovando (Olimpia/PAR)
- Vicky López (Barça/ESP)
Trofeo Kopa al mejor jugador sub'21
- Pau Cubarsí (Barça/ESP)
- Ayyoub Bouaddi (Lille/FRA)
- Desiré Doué (PSG/FRA)
- Estevao (Chelsea/BRA)
- Dean Huijsen (Real Madrid/ESP)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal/ING)
- Rodrigo Mora (Oporto/POR)
- Joao Neves (PSG/POR)
- Lamine Yamal (Barça/ESP)
- Kenan Yildiz (Juventus/TUR)
Trofeo Yashin a la mejor portera
- Ann-Katrin Bergen (Gotham/ALE)
- Cata Coll (Barça/ESP)
- Hannah Hampton (Chelsea/ING)
- Chiamaka Nnadozie (Brighton/NIG)
- Daphne van Domselaar (Arsenal/HOL)
Trofeo Yashin al mejor portero
- Alisson Becker (Liverpool/POR)
- Yassine Bounou (Al-Hilal/MAR)
- Lucas Chevalier (Lille/FRA)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/BEL)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/ITA)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/ARG)
- Jan Oblak (Atlético/ESL)
- David Raya (Arsenal/ESP)
- Matz Sels (Nottingham Forest/BEL)
- Yann Sommer (Inter/SUI)
Trofeo Cruyff al mejor entrenador/a de fútbol femenino
- Sonia Bompastor (Chelsea/FRA)
- Arthur Elias (Brasil/BRA)
- Justine Madugu (Nigeria/NIG)
- Renée Slegers (Arsenal/HOL)
- Sarina Wiegman (Inglaterra/HOL)
Trofeo Cruyff al mejor entrenador de fútbol masculino
- Antonio Conte (Nápoles/ITA)
- Luis Enrique Martínez (PSG/ESP)
- Hansi Flick (Barça/ALE)
- Enzo Maresca (Chelsea/ITA)
- Arne Slot (Liverpool/HOL)
Mejor club femenino
- Arsenal (ING)
- FC Barcelona (ESP)
- Chelsea (ING)
- Ol. Lyonnes (FRA)
- Orlando Pride (EEUU)
Mejor club masculino
- FC Barcelona (ESP)
- Botafogo (BRA)
- Chelsea (ING)
- Liverpool (ING)
- PSG (FRA)
