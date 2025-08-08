Las claves de la salida de Iñigo del Barça: un problema deportivo, una solución económica

La salida de Iñigo Martínez del Barça crea un problema deportivo a Hansi Flick, que pierde a un pilar de la defensa a falta de siete días para que comience la Liga (sábado 16 de agosto, en Mallorca) pero a la vez facilita una solución a los apuros económicos que vive el club para inscribir a los cuatro futbolistas que aún no ha registrado en LaLiga. Se trata de los dos porteros (Joan Garcia y Wojciech Szczesny, el primero fichado, el segundo renovado), cuya alta es imprescindible con la lesión de Marc-André ter Stegen, de Gerard Martín, con un nuevo contrato, y Marcus Rashford, el otro refuerzo de la plantilla.

Dos temporadas ha permanecido Iñigo en el Barça. Llegó libre del Athletic en el verano de 2023 y lesionado. Y sin que se le pudiera inscribir por la falta de fair play. Un clásico. En la primera, con Xavi Hernández, y maltratado por las lesiones, no jugó ni la mitad de los partidos: 25 de 53, sin ningún gol; en la segunda, con Hansi Flick, sano desde el principio, y una sola lesión, participó en 46 de los 60 partidos. Anotó tres tantos, dos en la Champions al Young Boys y Estrella Roja) y uno en la Copa al Atlético (4-4).

¿A qué equipo se va y cuánto dinero ganará el Barça? Iñigo Martínez se va al Al Nassr de Arabia Saudí. Es el más conocido del país a nivel internacional por cuanto contrató a Cristiano Ronaldo. Este verano se ha hecho con los servicios de João Félix, y tendrá de entrenador a otro portugués, el veterano Jorge Jesús (71 años). Fernando Hierro es el director deportivo. El Barça, según algunas fuentes, le había prometido dejarle marchar libre si recibía una oferta de calibre. Pero el club trataba de arañar alguna compensación económica del riquísimo club saudí, aunque fueran unas variables. Sin embargo, la marcha de Iñigo libera 14 millones de masa salarial en el club azulgrana, y esa ficha el jugador la cobrará casi íntegra, sin impuestos, en Arabia.

¿Habrá algún fichaje que le sustituya? Deco no contemplaba hace unas semanas ningún fichaje más que se añadiera a Joan Garcia y Marcus Rashford, dos futbolistas necesarios por distintos motivos. La excepción que consideraba el director deportivo era que algún jugador relevante pidiera marcharse o el club recibiera una oferta que le compensara. No es el caso de Iñigo, con lo importante que ha sido, porque en el puesto de central había cinco jugadores para dos puestos: Cubarsí, Araujo, Christensen, Eric y él. Sin contar a Jules Koundé, ya incrustado en el lateral derecho. Las circunstancias no permiten al Barça ningún dispendio: si no tiene dinero para inscribir a los cuatro jugadores que faltan, añadir otro agigantaría el drama.

¿Quién será la pareja de Cubarsí? Pau Cubarsí ha pasado de ser juvenil a profesional con un compañero que le doblaba la edad. El defensa catalán tenía 16 años cuando debutó en enero de 2024 y jugó al lado de Iñigo, con 32. Siete veces pudo juntarlos Xavi en la campaña 23-24; nada menos que 34 partidos comenzaron juntos a las órdenes de Flick. Ha sido claramente la pareja del equipo tricampeón, complementarios ambos, dotados de un gran rigor defensivo, un finísimo pase en la salida del juego y una concentración a prueba de bomba para adelantar la línea. Iñigo era el único central zurdo de la plantilla y Flick tendrá que ensayar cuál de los diestros se adapta mejor a este perfil. Con Xavi ese papel lo hacía Christensen. El danés está recuperado. La otra opción es desplazar a Cubarsí.

¿A quien beneficia y a quien perjudica su marcha? La frialdad de Cubarsí junto con la garra de Iñigo ha sido una combinación mágica, perfecta, que salta por los aires. El Barça sale perdiendo desde el punto de vista futbolístico. No era la pareja de centrales una preocupación, ni mucho menos, para Flick. Empieza a serlo. Iñigo, con fatiga muscular, no jugó ninguno de los dos amistosos de Corea del Sur, sí el de Japón. Con Cubarsí, por supuesto. Frente al Seúl y el Daegu, Flick sorprendió ensayando con Gerard Martín en esa ubicación, la primera vez como suplente, la segunda como titular. Algo se tramaba en Asia. Cubarsí y Christensen se ejercitaron en la izquierda cuando les tocó jugar. El traslado de Martín al eje central redobla las opciones de que el joven Jofre Torrents (18 años) se convierta en la alternativa para dar algún respiro a Alejandro Balde en el lateral izquierdo.

