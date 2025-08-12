El bucle infinito de Morata: cuarto equipo en un año y rajada contra su anterior club

En julio del año pasado, el AC Milan le pagaba al Atlético de Madrid los 13 millones de euros de la cláusula de rescisión de Álvaro Morata. En enero, el club 'rossonero' le cedió al Galatasaray durante un año y medio. Y hoy, apenas 12 meses y tres semanas después de que se despidiera del Metropolitano, el delantero español ha roto en seis meses su acuerdo con el club turco para marcharse cedido al Como 1907 de Cesc Fàbregas.

Es el viaje sin fin de Morata, en búsqueda de un club en el que ser feliz y potenciar sus opciones de estar en el Mundial del año que viene. Capitán de la Eurocopa del año pasado, Luis de la Fuente tiene plena confianza en él, pero Mikel Oyarzabal ya le ha adelantado como titular en el puesto de ariete y está a punto de cumplir los 33 años.

Críticas al Galatasaray

Confía el madrileño en el proyecto del Como, que dirige quien fuera su compañero en el Chelsea y en la selección Cesc Fàbregas. Allí espera encontrar un contexto favorable para volver a brillar como futbolista, algo que no halló ni en el Milan ni en el Galatasaray, después de salir del Atlético.

Escrito queda, su cesión en el club de Estambul seguía en vigor, pero Morata no estaba dispuesto a seguir allí. El Galatasaray, según ha denunciado el futbolista en su cuenta de Instagram, "no ha respetado la palabra dada y los valores fundamentales".

Explica Morata que se ha visto obligado a "renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo", porque los compromisos contractuales con el Galatarasay "no fueron cumplidos". Así lo explica en una suerte de carta abierta en el que muestra su agradecimiento a los fans del 'Galata' y a la sociedad turca por su acogida.

Suscríbete para seguir leyendo