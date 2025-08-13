El Baloncesto Sevilla no competirá en la ACB y queda al borde de la desaparición tras ser desestimadas las cautelares

El Baloncesto Sevilla se queda sin plaza en la liga ACB para la próxima temporada. Finalmente, el magistrado José Manuel Martínez Borrego, titular del Juzgado de Primera Instancia número 61 de Barcelona, ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el club respecto a su inscripción, reafirmando así la decisión de la Asamblea del pasado 24 de julio y dejando la Liga Endesa para la campaña 2025-26 en 18 equipos. Esta decisión deja al club sevillano al borde de la desaparición, tras 38 años de antigüedad, ya que sus dirigentes tampoco han solicitado mantener su plaza en la segunda categoría del baloncesto nacional, la Primera FEB, y su no inscripción en competición alguna para la próxima temporada lo abocaría a entrar en causa de liquidación.

El equipo sevillano logró el ascenso deportivo a principios de junio, cuando se impuso en la 'Final entre Cuatro' de la Primera FEB, pero la Asamblea de la ACB del pasado 24 de julio le negó la inscripción para la temporada venidera debido a diversas irregularidades documentales. El apoyo expreso de la Fundación Cajasol desde el ámbito financiero, que salió al rescate del club, no fue suficiente para despejar las dudas de la Liga a la hora de dar por buena la inscripción presentada por los directivos del club, Hereda Sevilla (rebautizado en los últimos días como Baloncesto Sevilla).

Pedro Fernández, presidente del Baloncesto Sevilla, recurrió la decisión de la asociación de clubes -que cursó invitación al Covirán Granada para que ocupase la plaza del equipo hispalense- ante la justicia ordinaria y reclamó, en la vista celebrada el pasado viernes en Barcelona, su inscripción cautelar en la competición.

"No ha acreditado el pago en plazo"

La ACB emitió en julio un comunicado contundente explicando los motivos de la no inscripción del entonces Real Betis Baloncesto SAD. "Los clubes han aprobado la admisión del San Pablo Burgos, primer clasificado de la Liga Regular en la Primera FEB, y que retornará de este modo a la Liga Endesa tras su etapa entre 2017 y 2022. Por su parte, la Asamblea ha rechazado la afiliación del Real Betis Baloncesto SAD", explicó.

La Asamblea concluyó que el club "no cumple requisitos imprescindibles", tal como acreditaba el informe del auditor externo, ni "ha acreditado el pago en plazo" del valor de participación en la Liga Endesa.

El Real Betis informó que había completado la entrega de toda la documentación exigida por la ACB, cumpliendo con los requisitos establecidos dentro del proceso de inscripción para la temporada 2025-26. No obstante, la Asamblea General votó en contra de su ascenso a la Liga Endesa.

El club solicitó medidas cautelares

En un comunicado compartido en su perfil oficial de X, el Baloncesto Sevilla, que preside Pedro Fernández, anunció que "tras la decisión adoptada hoy por la Asamblea General de la ACB, en la que se ha rechazado nuestra solicitud de afiliación para la temporada 2025-26, el club ha decidido acudir al Consejo Superior de Deportes (CSD) para solicitar la adopción de medidas cautelares. Entendemos que esta medida es necesaria para salvaguardar nuestros derechos e intereses, y confiamos en que el CSD actuará con la responsabilidad y celeridad que la situación requiere".

Baloncesto Sevilla aseguró que seguir "trabajando con la máxima seriedad y compromiso, manteniendo informada a su afición y a todos los estamentos deportivos sobre cualquier novedad que se produzca en el proceso". Ahora tendrá que valorar, tras esta decisión judicial, cuál será el futuro de la entidad.