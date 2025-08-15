Nada nuevo tras las vacaciones: Marc Márquez sigue mandando en MotoGP

"Está bien irse de vacaciones siendo el primero y está muy bien serlo al llegar de las vacaciones, pero lo que yo quiero es ser el primero el último día de la temporada". Él dice que no piensa en las estadísticas. Él dice que no piensa en ganar las diez carreras que faltan. Él dice que no piensa en coronarse nuevo rey, dentro de cuatro grandes premios, en ‘casa de Valentino Rossi’. “Eso ya os digo que es imposible”. Él dice que no piensa en las estadísticas, ni en los récords que pueda tener o romper. Él dice que solo piensa en ser lo suficientemente inteligente como para, ahora que lo tiene a tiro, perder un título “que, en efecto, ahora sí, solo puedo perder yo”.

Y, sí, pese a todo eso, pese a regresar de las vacaciones, pese a que los demás pretenden imitarle (“hay que ver la telemetría de Marc para saber qué hace diferente e intentar imitarle”, dijo ayer ‘Pablete’ Nieto, pensando en que sus pupilos, los del ‘Doctor’, imiten a Marc), pese a que no ha hecho demasiada moto en sus vacaciones (bueno, sí, estreno el circuito de Balatón, en Hungría, donde se corre la semana que viene), lo cierto es que Marc Márquez Alentà (Ducati), como dice Àlex Crivillé “el rey de reyes”, volvió a dejar a todo el mundo atónito cuando consiguió el mejor tiempo por la mañana, en Spielberg (Austria), uno de los tres circuitos donde nunca ha ganado junto a Mandalika (Indonesia) y Portimao (Portual), y también por la tarde.

En este coqueto trazado austriaco, de solo 4.348 metros, hoy han acabado 16 pilotos metidos en el mismo segundo. El mejor crono lo marcó, cómo no, Marc Márquez, en 1.28.117 minutos, cuándo quiso y cómo quiso, y el segundo lo consiguió, en casa, con todos los jefes de KTM animándolo, Pedro Acosta, que viajando a rebufo de MM93, cerró su mejor vuelta a 0.2 del ocho veces campeón del mundo. Enorme resultado y enorme éxito de las mejores en aerodinámica de la firma austriaca, que tras (casi) su ruina como fábrica intenta levantar cabeza en la competición.

El mayor de los Márquez sigue invencible, Acosta hace feliz a KTM, Honda resurge y Raúl Fernández da la sorpresa al meterse en la Q2 con la Aprilia 'satélite', mientras sus jefes, Martín y Bezzecchi, se quedan fuera de la Q2

La última sesión, la que dejó fuera de la Q2 a pilotazos como Enea Bastianini (KTM), Fabio Quartararo (Yamaha), que se salvó de hacerse mucho, mucho, daño en una caída loca, Fabio Di Giannantonio (Ducati), el campeón Jorge Martín (Aprilia) y el revolucionario Marco Bezzecchi (Aprilia), tuvo un montón de líderes virtuales, momentáneos, a lo largo de la última sesión.

Fueron ‘pole’ ‘Pecco' 'Bagnaia (1.29.475), Acosta (1.29.129), Ai Ogura (1.28.877), Johann Zarco (1.28.765), que viene de ganar la prestigiosa 8 Horas de Suzuka con Honda, Acosta (1.28.348), por segunda vez y, finalmente, por descontado, repito, cuándo quiso y como quiso, Marc Márquez Alentà, que paró el crono en 1.28.117, aún lejos del récord de ‘Martinator’, del pasado año, cuando hizo 1.27.748.

Notar, de nuevo, el dominio insultante de Marc Márquez. El susto que se llevó el ‘Diablo’, que pudo hacerse mucho daño, pero, afortunadamente, se salvó. Notar que ‘Martinator’ va poco a poco, pero, por un error, deberá pasar por la Q1. Notar que el ‘tiburón de Mazarrón’, que se ha pasado las vacaciones entrenando todos los días en moto, está aportando felicidad a la decaída KTM. Notar el revolucionario crono de Raúl Fernández, la única Aprilia (y eso que es satélite) que pasa directa a la Q2. Y notar la mejora de Honda, que ha metido a dos de sus pilotos (Mir, 6º y Zarco, 8º), entre los diez primeros.

Marc Márquez empieza a intuir que las demás marcas, todas, se están acercando peligrosamente a las Ducati. "No sé si es por este circuito, no sé cuánto están acercándose, no sé si es por el nuevo sistema de estabilidad en la dirección que hemos implantado todos aquí, pero todo está mucho más apretado", comentó Marc al acabar los primeros dos entrenamientos en Austria. "Yo estoy contento con la vuelta rápida, pero no tanto por el ritmo, pues me ha costado bastante rodar en buenos tiempos con asiduidad, espero que mañana demos un pasito más".

El mayor de los Márquez está absolutamente convencido de que su mayor rival, en la 'sprint' (15.00 horas, DAZN) y el domingo en el GP (14.00 horas, DAZN), será su compañero de equipo, Francesco 'Pecco' Bagnaia, ganador, con Ducati, en los tres últimos grandes premios que se han corrido en Spielberg. "'Pecco' ha sido hoy el mejor. Yo he sido el más rápido a una vuelta, sí, pero 'Pecco', que no ha ganado de cualquiera manera aquí en los últimos años sino con autoridad, tiene mejor ritmo. Debemos mejorar nuestro ritmo si queremos ganarle".

