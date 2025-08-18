Xabi Alonso: "El Villarreal-Barcelona en Miami no cabe porque no hay unanimidad de los clubes"

Primera rueda de prensa de Xabi Alonso en los prolegómenos de un partido de Liga con el Real Madrid. El de Tolosa compareció horas antes del encuentro que medirá a los blancos con Osasuna en el Santiago Bernabéu (martes, 21:30 horas) para analizar la actualidad del conjunto blanco y sus novedades para este partido de estreno en el torneo doméstico. El vasco comenzó hablando de cómo afronta su debut en Liga y en casa: "Todos los afrontamos expectantes, ilusionados y con ganas. Han sido dos semanas cortas, pero intensas. Queremos empezar bien porque el primer partido siempre es importante por muchas razones".

Xabi confirmó que cuenta con todos los jugadores que tiene a su mando: "Cuento con todos los que estamos y con que estén al cien por cien y con la energía y la actitud adecuada. Vamos dando pasos. Seguro que todavía nos quedan unos cuantos por dar, pero las ideas fundamentales ya las veníamos introduciendo en el Mundial de Clubes y ahora hemos incidido. A partir de ahí vamos a ir haciendo el recorrido. La sensación es buena". El técnico sigue trabajando para que todos los jugadores participen en los movimientos corales del grupo, incluidos Vinícius y Mbappé en labores defensivas, porque "es cuestión de que todas las líneas sean conscientes de las distancias. Queremos funcionar como equipo y viendo lo que toca en cada jugada. Eso nos va a ayudar tanto atacando como defendiendo. Si estamos alejados los unos de los otros al atacar, luego las vueltas son más complicadas".

Impresionado con Mastantuono

Alonso también habló de casos concretos como el de Mastantuono, del que desveló que "la primera vez que hablé con él me impresionó por su personalidad. Es un hombre de 17 años y tiene mucha seguridad en sí mismo. No tiene ningún vértigo y se le nota esa madurez, calidad y esas ganas. Y en poco tiempo se va a integrar en la dinámica del vestuario y del juego". Xabi confirmó que "podría tener minutos ante Osasuna y va a aportar calidad, energía, es comprometido defensivamente. En poco tiempo he visto que tiene esa garra y ese espíritu argentino. Tiene una pierna izquierda espectacular en el golpeo y el último pase".

El donostiarra también habló de las polémicas arbitrales y de las decisiones de LaLiga. Sobre lo primero apuntó: "Empezamos la temporada y ojalá no tengamos que hablar demasiado de los árbitros y no quiero hablar demasiado pronto. Sobre lo de Mallorca no me toca a mí comentar lo que pasa en otros partidos y sí escuché lo que dijo Jagoba Arrasate y él lo explicó muy bien". Para posteriormente referirse al partido entre Villarreal y Barcelona que Javier Tebas quiere llevarse a Miami: "Estoy bastante de acuerdo con el comunicado del club sobre lo de Miami. Si se cambian las reglas debe ser por la unanimidad de los clubes y ahora mismo ese partido no cabe porque se debía haber preguntado a todos los participantes". Tampoco le ha hecho gracia que denegasen atrasar el partido ante Osasuna: "Nuestra petición se realizó pensando en la salud de los jugadores, tras una temporada más larga. Hubiese sido agradable que hubiéramos recibido ese apoyo, pero hay lo que hay. Hemos tenido dos semanas solo y ya no hay que buscar excusas. Estoy convencido que vamos a competir porque hay ganas de jugar en el estadio y conectar con la afición".

Habló sobre los líderes que debe encontrar en el campo y en la defensa: "El papel tiene que ser natural, intrínseco, salir de forma orgánica de los jugadores. Tenemos jugadores comunicativos, que contagian, que se están haciendo su hueco. El líder no se impone, se genera por lo que transmite al resto. Puede haber más de un líder". Se refirió a la situación de Rodrygo ("le he visto bien y cuento con todos. Quiero que sientan por el equipo. Es lo que me ocupa ahora") y elogió a Brahim: "Ya le conocía, pero ahora es visto todo lo diferente que te puede dar, cómo se relaciona, lo buenísimo que es en espacios cortos al ser ambidextro. Está en la convocatoria y puede jugar".

El técnico madridista no quiso hacer ninguna promesa en este inicio de temporada: "Soy más de hacer que de decir. Prometer antes de hacer no suele funcionar en fútbol. Debemos merecerlo y queremos empezar mañana a recorrer ese camino y llegar en mayo adonde queremos estar". Y terminó recordando su relación con la grada madridista: "El recuerdo que tengo es muy bueno. Volví con el Bayern y percibí ese cariño. Ahora el rol es diferente, estoy motivado y con ganas de sentir esa conexión con la gente. La he sentido muy viva y que pase lo que tenga que pasar. Estoy feliz de volver".

