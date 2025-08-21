La Vuelta empieza el sábado en Italia pendiente del trío formado por Vingegaard, Ayuso y Almeida

Juan Ayuso y Mikel Landa comparten hotel. Alejados del centro de Turín -en la capital del Piamonte comienza este sábado la Vuelta- sólo ven la imponente imagen del Allianz Stadium. Duermen en el hotel que es propiedad de la Juventus -el J Hotel- lleno de niños que hacen pruebas para el club y de jugadores del conjunto turinés. Los chavales, vestidos con la ‘maglia bianconera’, se ganan un extra al conseguir un autógrafo de los ciclistas alojados en el establecimiento.

Por una vez ruedan bicicletas por los salones del hotel junto a trofeos y camisetas históricas de la Juventus; el ciclismo se convierte en el deporte protagonista, pues no todos los días la ronda española comienza en Turín. Landa compra una sudadera ‘retro’ del conjunto turinés y posiblemente Ayuso ya piensa en una victoria ante el club italiano del Barça de sus amores en la próxima Champions.

Las cifras del Tour

Con ellos hay que hablar de la Vuelta y citar un nombre, el de Jonas Vingegaard, que aterriza bajo una inmensa tempestad en el aeropuerto de Turín sabiendo que es el gran favorito a la victoria vista la ausencia de Tadej Pogacar. Si el ciclismo fuese una ciencia exacta y contasen las matemáticas sólo haría falta ver la clasificación final del Tour para darse cuenta de quién es el elegido. El tercer clasificado, el alemán Florian Lipowitz quedó a 11 minutos de Pogacar pero también a 6.36 del corredor danés. Así que las diferencias con el resto de ciclistas son amplias.

Joâo Almeida (izquierda) y Juan Ayuso, en el hotel de la Juventus. / Sergi López-Egea

Sin embargo, ni Ayuso, ni el corredor portugués Joâo Almeida, compañero del ciclista español en el UAE, estuvieron en la lucha por el Tour. Almeida se cayó a las primeras de cambio y se rompió una costilla. Ayuso no participó. Al final fue reclutado de urgencia para la Vuelta. “Si he venido aquí es porque Tadej no está”. Por eso, entrenó con poco tiempo y por idéntica razón su forma es una incógnita. “Tengo que ir día a día, pero espero estar bien para la general. Correr esta Vuelta es una oportunidad. La afición espera cosas de mí por lo que me siento arropado”. Será su tercera Vuelta. En la primera (2022) acabó tercero y en 2023 fue cuarto. El año pasado no participó.

“La presión es para Vingegaard porque es el favorito y porque ha ganado dos Tours”, añade el ciclista alicantino que retrata una relación perfecta con su compañero Almeida. Ambos son los corredores más temidos por la gran estrella danesa.

"Ganar la Vuelta es un objetivo"

Vingegaard atiende a la prensa de forma distinta, por video conferencia, donde retrata un panorama en la Vuelta en el que aparecen Almeida y Ayuso como sus dos únicos oponentes a la victoria final. “Tendré que prestarles una atención especial porque además compiten con un equipo muy fuerte. Tengo varios objetivos en mi carrera profesional. Ganar la Vuelta es uno de ellos”.

La fiesta empieza este sábado e incluye por el camino hasta Madrid (14 de septiembre) nada menos que 11 llegadas en alto; la primera, este domingo, en la segunda etapa, con meta en la cima de la estación de esquí de Limone Piamonte.

Mikel Landa, en la salón de porteros de la Juventus. / Sergi López-Egea

Landa se sienta con los periodistas en la sala de los porteros de la Juventus. “En la primera semana tomaré contacto con la carrera y en la segunda veré cual va a ser mi objetivo concreto en la Vuelta”. Se cayó en el estreno del Giro y se rompió una vértebra. Los primeros pronósticos anunciaron que este año ya no volvería a correr, pero la recuperación ha sido casi milagrosa. “La Vuelta siempre se hace larga, por eso no es tan malo llegar aquí fresco de piernas y cabeza”.

Por lo menos se empieza sin el calor agobiante de la semana pasada y con un esprint a la vista este sábado en la meta de Novara, final de la primera etapa en territorio italiano. Habrá tres y una cuarta que pasará por los Alpes franceses del Tour antes de que la carrera se desplace hasta Figueres.

