En Vinuesa
Muere un ciclista durante una carrera junior en Soria
La identidad del fallecido no se ha hecho pública
La etapa fue finalmente suspendida
EFE
Valladolid
Un ciclista falleció este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, tras verse implicado en una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.
La organización de la prueba informó del accidente y trasmitió sus condolencias a los familiares y allegados del fallecido, cuya identidad, por el momento, no se ha hecho pública.
La etapa fue suspendida.
