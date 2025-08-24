El sevillano David Muñoz hace historia en el GP de Hungría y José Antonio Rueda sigue líder de Moto3

Los sevillanos de Moto3 continúan dando pasos en su lucha por el campeonato del mundo de motociclismo en la categoría pequeña de MotoGP. David Muñoz logró un valioso e histórico tercer puesto en el primer Gran Premio de Hungría que se disputa en Balaton Park; es el quinto podio consecutivo del de Brenes. Por su parte, José Antonio Rueda fue quinto, justo por detrás de sus máximos rivales. El de Los Palacios continúa líder de la general y aventaja al segundo en casi tres grandes premios.

La carrera en Balaton Park era toda una incógnita. Los pilotos de Moto3 nunca habían rodado en este circuito, ni siquiera en test como sí habían hecho algunos compañeros de MotoGP. Conocido por ser muy estrecho y con chicanes muy agresivas, el trazado húngaro exigió la mejor versión de los andaluces. En palabras de Marc Márquez, "un karting".

Máximo Quiles salió primero y Ángel Piqueras, segundo en el mundial, trató de seguirle para aprovechar que José Antonio Rueda salía octavo, demasiado atrás para las exigencias de este trazado. David Muñoz se tocó con Piqueras en la primera curva, aunque nada traumático para lo que se podía esperar del giro inicial tras lo visto ayer en la carrera al sprint de MotoGP con Fabio Quartararo.

Muñoz mantuvo el ritmo en la cabeza de carrera desde el primer momento. José Antonio Rueda, por su parte, guardó los neumáticos y mantuvo la posición inicial en los primeros giros a la espera de imponer el ritmo que sabía que tenía guardado.

A pesar de que Máximo Quiles impuso un ritmo de carrera muy alto, el piloto de Brenes trató de plantarle cara. De hecho, en esa pelea para que el pupilo de Marc Márquez no se escapara, Muñoz marcó la vuelta más rápida del circuito en carrera: rodó en 1:45.700 en la novena vuelta.

José Antonio Rueda mantuvo la concentración y no perdió la calma cuando se estiró el grupo de cabeza. Siguió clavando el crono para que sus rivales por la carrera y el campeonato estuvieran cerca.

Finalmente fue Máximo Quiles el que ganó la carrera por 18 milésimas. David Muñoz fue tercero, lo que le hace ceder una posición ante Quiles en la general a pesar de encadenar el quinto podio consecutivo.

Cuarto fue Ángel Piqueras, el segundo clasificado en el mundial. No llegó a atacarle José Antonio Rueda en ningún momento. El de Los Palacios no se conforma con la quinta plaza conseguida, aunque solo perdió dos puntos con respecto a su inmediato perseguidor en la general y restó una cita al calendario. Quedan ocho carreras por disputar y Rueda aventaja en 69 puntos, casi tres carreras, a Piqueras.

Muñoz seguirá en Moto3

Esta misma semana se ha dado a conocer el nuevo equipo de David Muñoz para el próximo año: el Intact GP. El de Brenes aseguró que había sido "el equipo que más me ha querido desde el primer momento".

Muñoz explicó que tiene ganas de empezar ya a trabajar de cara a 2026 "y luchar por el Campeonato del Mundo". "Han demostrado ser uno de los mejores equipos", refirió sobre sus nuevos compañeros de viaje. "Estoy seguro de que puedo aprender y seguir evolucionando como piloto de primer nivel y, con suerte, ser aspirante al campeonato con un equipo tan experimentado".