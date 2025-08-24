LaLiga EA Sports
El Villarreal destruye al Girona con una 'manita' liderada por el 'hat trick' de Buchanan
El equipo de Marcelino dejó el choque sentenciado con cuatro goles en los primeros 25 minutos
EFE
Vila-real
El Villarreal logró una aplastante victoria (5-0) ante un triste Girona en un encuentro en el que destacó la capacidad realizadora del extremo canadiense Tajon Buchanan, autor de tres tantos.
El equipo de Marcelino dejó sentenciado el partido en la primera parte, en la que anotó cuatro goles, y en la segunda, aunque bajó el ritmo, tuvo ocasiones para lograr un marcador de escándalo ante un rival hundido y sin ninguna capacidad de respuesta.
