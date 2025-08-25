Ciclismo
David Gaudu se impone en la tercera etapa de la Vuelta y Vingegaard sigue líder
La segunda etapa más corta de la ronda española será una buena opción para los más polivalentes
Redacción / EFE
Al margen de la etapa homenaje final en Madrid y de las dos contrarrelojes, la tercera etapa de la 80ª Vuelta a España será la más corta de esta edición con solo 134,6 kilómetros, con salida en San Maurizio Canavese y Ceres, en la mayor opción será para los hombres polivalentes con un buen esprint.
El final de etapa se situará en Ceres, tras una ascensión final de 2,6 kilómetros y catalogado por la organización como puntuable de cuarta categoría, en la que el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) será la principal rueda a vigilar.
La etapa será de las típicas por carreteras italianas, muy sinuosa y con continuos sube y baja que llevará el desnivel acumulado en la etapa hasta casi los 2.000 metros, con un total de 1.996.
En el ecuador de la jornada se ubica la ascensión a Issiglio (Morris) de segunda categoría que podría dar opciones a los hombres que conformen la fuga para ver si el pelotón estará por la labor de dejar llegar la escapada o por el contrario los hombres fuertes pelean por conseguir el triunfo y el premio de la bonificación.
- Etapa 3: San Maurizio Canavese - Ceres, 134,6 km
Salida neutralizada: 14.20 horas (12.20 GMT)
Salida real: 14.27 horas (14.27 GMT)
Llegada: 17.30 horas (15.30 GMT)
Promedio intermedio: 44 km/h
Sprint Bonificado: Courgnè, 78,5 km
Montaña:
Issiglio (Morris) (2ª), 65,8 km. Ascenso 5,5 km al 6,5 %
Ceres (4ª), 134,6 km. Ascenso 2,6 km al 3,6 %.
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
- Los toldos en la Avenida de la Constitución calientan el final del verano: 'Deberían ir donde más pasen los peatones
- Retenciones kilométricas para volver a Sevilla de las playas de Cádiz y Huelva
- Ni Huelva ni Jaén: estas son las dos ciudades andaluzas que se han colado entre las tres más bonitas de Europa, según una reputada publicación
- Juanma Moreno abre el curso político anunciando junio de 2026 como fecha de las elecciones