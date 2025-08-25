A falta aún de 8 GP, Márquez ha eliminado ya a 16 de sus 21 rivales al título

Mire, sé que ustedes son perfectamente conscientes de lo que significa la historia que está protagonizando el piloto catalán Marc Márquez Alentá, de 32 años y ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

Sé también que todos ustedes saben de dónde viene y todo lo que sufrió tras su accidente en Jerez, cómo pasó el mayor viacrucis que deportista alguno puede pasar y saben qué significa volver a competir, a ganar, a arrasar y proclamarse campeón del mundo tras semejante ejercicio de supervivencia.

Que sepan que el mundo le está reconociendo en estos momentos a Marc Márquez Alentá todo lo que ha hecho por su deporte, por el Mundial de motociclismo e, incluso, sí, por la marca Ducati, que, tras su sorprendente fichaje (estaba claro que preferían a Jorge Martín, pero cambiaron de idea a tiempo), en estos momentos no estaría donde está si no fuese por la determinación, el pilotaje, la estrategia y mentalidad ganadora de MM93.

"No sé por qué Marc no ha sido colocado antes en ese imaginario Olimpo de los dioses del deporte. Yo sabía que volvería a ser el de antes y volvería a arrasar. No deberíamos olvidar que Marc ganó 10 carreras seguidas en tiempos de Pedrosa, Lorenzo y Rossi. ¡Ojo! a ese dato" Àlex Márquez — Piloto del Gresini Racing Team Ducati y segundo del Mundial de MotoGP

Tras su séptimo doblete consecutivo de la temporada (victoria sábado y domingo), tras su séptimo 37 (12+25), tras añadir Balaton Park, rebautizado como ‘Balaton Marc’ por Alejandro Ceresuela, fotógrafo personal de Marc, a los otros 22 circuitos del mundo donde el catalán ha conseguido ganar, como poco, un GP mundialista, Borja González, de DAZN, le preguntó a Àlex Márquez si no merecería estar ya su hermano en el Olimpo de los dioses junto a Michael Jordan y demás.

“Sé que a mucha gente le está sorprendiendo lo que está haciendo Marc. A mí, no, desde luego. Yo soy de los que dije que si lograba recuperarse físicamente, la iba a liar de nuevo. Honestamente, no entiendo por qué no se le había colocado antes en ese Olimpo de los dioses del que hablas, pues lo que ha hecho ha sido y es extraordinario, admirable”, contestó el ‘Pistolas’. “Yo sabía que él volvería a hacerlo, lo sabía, estaba totalmente convencido. Y lo dije, si antes de la lesión era extraordinario, sufrir la lesión y superarla como la ha superado, lo ha hecho todavía mejor. Incluso con las limitaciones que tiene en su brazo derecho, que las tiene, ha sabido resurgir con más fuerza. Es admirable, la verdad. Estaría bien que no se olvidase que a este tipo le hemos visto ganar 10 carreras seguidas con Pedrosa, Lorenzo y Rossi ¡ojo! Después de eso, no hay mucho más que decir”.

Tal cual, hay que repetir, eso sí, que esta temporada, ya apostándolo todo al rojo, en el equipo oficial de Ducati, el mayor de los Márquez Alentá lleva ganadas 23 de las 28 carreras que se llevan disputadas en sábado y domingo. Marc ha conseguido la victoria en 13 de las 14 carreras al ‘sprint’ que se han disputado y en 10 de los 4 grandes premios que se han celebrado.

La demostración u otra de las pruebas de que lo que está protagonizando Marc Márquez en el Mundial de MotoGP es algo brutal, bestial, es que, a falta de ocho fines de semana de gran premio (Cataluña, Misano, Japón, Indonesia, Australia, Malasia, Portugal y Valencia), aún con 296 puntos en juego, Márquez ha eliminado ya en la pelea por el título a 16 pilotos de los 21 que le acompañan en la parrilla de MotoGP.

Solo Àlex Márquez, 'Pecco' Bagnaia, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta y Franco Morbidelli pueden obrar el milagro de, ganando las 16 carreras que restan, superar los 455 puntos que atesora ahora MM93 y arrebatarle el título, siempre y cuando Marc no sume un punto más. Imposible, sí.

Marc suma, en estos momentos, 455 puntos y supera por 175 a su hermano Àlex, 227 a ‘Pecco’ Bagnaia, 258 a Marco Bezzecchi, 291 a Pedro Acosta y 294 a Marco Morbidelli. Estos son los únicos pilotos de la parrilla que, sumando los 296 en juego, cosa realmente imposible, es decir, que cualquiera de ellos gane las dos carreras de los ocho fines de semana, podrían superar los actuales 455 puntos de MM93 y arrebatarle el título. Siempre y cuando, claro, Marc no consiguiese sumar ni un solo punto en las últimas 16 carreras.

El resto de la parrilla, es decir, Fabio Di Giannantonio, Fermín Aldeguer, Johann Zarco, Fabio Quartararo, Brad Binder, Raúl Fernández, Luca Marini, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Ai Ogura, Jack Miller, Joan Mir, Alex Rins, Jorge Martín, Pol Espargaró y Takaaki Nakagami, aún convirtiéndose en auténticos héroes de este final de temporada, es decir, ganando las 16 carreras que resta, podrían alcanzar la puntiación actual de Marc (455 puntos) y arrebatarle el título a ‘ET’.

La situación es tan admirable que si Marc consigue arañarle a su hermano Àlex otros 10 puntos, dentro de 14 días, en Montmeló, el ocho veces campeón del mundo tendrá su primera pelota de título en Misano, en la ‘casa de Valentino Rossi’. Muy remota, por descontado (debería ganar y que el ‘Pistolas’ no puntue), pero la tendría.

