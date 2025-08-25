Sevilla, ciudad monumental que apuesta por el turismo deportivo

Sevilla ya no solo se recorre con una guía en la mano, también se corre, se rema, se pedalea. La ciudad, conocida por su patrimonio histórico, su Semana Santa o su feria, ha asumido un nuevo papel como epicentro del turismo deportivo. El Ayuntamiento, consciente del creciente impacto de estas actividades, ha lanzado una batería de medidas para ordenar su desarrollo y hacer compatible el disfrute del deporte con la vida cotidiana, el turismo cultural y la imagen internacional de una ciudad que se mueve.

Más de 50 pruebas deportivas al año

Durante el año 2024, Sevilla acogió más de medio centenar de eventos deportivos en vía pública. Una media de una prueba por semana que consolida su posición como destino para el turismo activo. Maratones, triatlones, carreras solidarias o de empresas llenan de corredores las calles del centro histórico y los distritos.

Esta intensa agenda deportiva ha obligado al Ayuntamiento de Sevilla a establecer un protocolo específico para su regulación que consiste en limitar la organización de carreras nuevas, restringir las fechas durante la Semana Santa, la feria y los grandes puentes y exigir una valoración técnica previa del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Una experiencia turística diferente

Lo que diferencia a Sevilla de otras ciudades es que aquí el deporte no se practica en circuitos aislados, sino en escenarios de alto valor patrimonial. La Media Maratón de Sevilla recorre la Torre del Oro, cruza el Guadalquivir y finaliza en la Plaza de España. Esta combinación de historia, arquitectura y actividad física ha captado la atención de un turismo que busca experiencias auténticas y saludables.

Según datos del propio IMD, muchos eventos deportivos generan estancias de media y larga duración, con impacto directo en hoteles, restaurantes y comercio local.

El Guadalquivir, un río con vocación deportiva

Cartel de la Regata Nocturna de Sevilla 2025 / El Correo

No solo el asfalto entra en juego. El Guadalquivir, que atraviesa el corazón de la ciudad, se ha consolidado como escenario protagonista. Actividades acuáticas como remo, piragüismo y paddle surf conviven con barcos turísticos y actividades recreativas. Para garantizar una convivencia segura, el Ayuntamiento reactivó en 2024 la Mesa Permanente por el Uso de la Lámina del Río, con representantes de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima y federaciones deportivas.

¿Cómo se prepara la ciudad?

Para que Sevilla funcione como ciudad deportiva, también necesita normas claras y espacios bien gestionados. En 2025-2026 entrará en vigor la aplicación de los criterios objetivos para la reserva de instalaciones aprobados en el Reglamento de Uso de las instalaciones del IMD, que elimina la renovación automática y aplica criterios objetivos. Esto permite una mayor rotación y el acceso de nuevas entidades deportivas.

A ello se suma un protocolo frente a alertas meteorológicas, que establece medidas concretas para cada instalación en caso de calor extremo, viento o lluvias. La seguridad de las personas se coloca por encima de cualquier calendario deportivo.

Con estos cambios, Sevilla se postula como una ciudad que no solo se admira, sino que se vive. El turismo deportivo ya es parte de su estrategia de futuro, una forma de atraer visitantes, dinamizar la economía local y promover hábitos saludables en un entorno único.