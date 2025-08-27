TENIS
Bouzas se despide en primera ronda del US Open
Vekic, número 49 del mundo, venció a la gallega (número 40) por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 6 minutos de partido
EFE
La española Jessica Bouzas quedó este martes eliminada en primera ronda del Abierto de Estados Unidos a manos de la croata Donna Vekic, que le remontó el set inicial. Vekic, número 49 del mundo, venció a Bouzas (número 40) por 3-6, 7-5 y 6-3 en 2 horas y 6 minutos de partido.
La gallega se apuntó con autoridad el primer set con dos 'breaks' a Vekic, que necesitó atención médica por una ampolla en un dedo.
Bouzas volvió a quebrar en el segundo set para poner 2-4, pero la croata, plata olímpica en París 2024, reaccionó con tres juegos seguidos, incluidos dos 'breaks' para el 5-4 con saque.
La gallega evitó el set de Vekic con otro 'break' en blanco, pero la croata volvió a romper para el 6-5 y, ahora sí, se apuntó la manga al saque.
Bouzas quedó tocada y vio como Vekic le quebraba el servicio para abrir el último set. Bouzas lo recuperó para ponerse 2-2, pero la croata volvería a quebrar dos veces más para el 6-3 final.
La gallega llegaba a Nueva York en el mejor momento de su carrera, situada en el puesto 40 del ranking tras haber llegado por primera vez a una cuarta ronda en un 'grand slam' (Wimbledon) y a cuartos de final en un Masters 1.000 (Canadá).
La eliminación de este martes empeora su actuación del año pasado, cuando en su debut alcanzó la tercera ronda.
El Abierto de Estados Unidos, último 'grand slam' del año, comenzó el domingo y se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.
- La Junta de Andalucía reprecinta 300 construcciones ilegales y sanciona a 200 propietarios más
- La mitad de los aparcamientos reservados por los béticos con antelación en la Cartuja se quedaron vacíos
- Juan José, mecánico sevillano: 'Si te vibra el volante cuando conduces, esto es lo primero que tienes que mirar
- El barrio de la Cruz del Campo estrenará en septiembre su parque de siete hectáreas con zonas verdes y pistas
- Andalucía cierra sus oposiciones de Secundaria con 571 vacantes, el 15% de las plazas desiertas en España
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Como no existe vivienda para alquilar normal, se ataca la vivienda turística
- La Junta de Andalucía reformará una zona de la Plaza de España sin uso para instalar oficinas administrativas
- La brecha de las pensiones: un andaluz cobra 1.365 euros de media frente a 1.834 euros de un vasco al jubilarse