Copa Sevilla de Tenis 2025: cuándo es, los favoritos del torneo y dónde comprar tus entradas

Quedan pocos días para que se celebre la Copa Sevilla de Tenis. Esta nueva edición vuelve a colocar a la capital andaluza en el centro del panorama internacional.

Como viene siendo tradicional, el Real Club Tenis Betis acogerá la LXII edición del torneo del 1 al 6 de septiembre, de categoría ATP Challenger 125, que se disputará sobre tierra batida y que este año contará con un cartel de lujo, además de un premio en metálico que asciende a unos 181.250 euros.

El torneo con más prestigio en Andalucía

La Copa Sevilla es uno de los torneos con más historia dentro del circuito ATP Challenger, y el de mayor prestigio en Andalucía, siendo el cuarto por relevancia en España, solo detrás del Mutua Madrid Open, el Conde de Godó y el ATP 250 de Mallorca.

Desde la organización subrayan que la Copa Sevilla vuelve a ser un torneo que "combina la presencia de figuras consolidadas con el impulso a los jóvenes talentos, como en su día compitieron Carlos Alcaraz o Rafa Nadal que consiguió los primeros puntos ATP, reafirmando su condición de evento de referencia dentro del calendario internacional."

El alcalde de Sevilla destacó que “este torneo no solo es un orgullo para Sevilla, es de los más consolidados del mundo, que sitúa a la ciudad en el panorama del tenis internacional”. Para la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, principales patrocinadores del evento, la Copa Sevilla representa una apuesta firme por promover el deporte regional.

Tres top-100 en el ranking ATP

La lista provisional de participantes, aún sigue sujeta a modificaciones en función de los resultados del US Open, confirma la presencia de tres jugadores dentro del top-100 ATP. El cuadro del torneo lo encabezará Carlos Taberner que se encuentra en el puesto 83 del ranking ATP actualmente. El tenista de 28 años atraviesa el mejor momento de su carrera tras estrenarse en el top-100 y alcanzar la final del ATP 250 de Umag.

Junto a él destaca la figura de Roberto Carballés (87º), auténtico dominador de la Copa Sevilla en los últimos años con tres títulos consecutivos. El granadino, campeón en 2022, 2023 y 2024, buscará en esta edición lograr un histórico cuarto triunfo seguido, con el que superaría el récord que comparte con Daniel Gimeno-Traver.

El tercer nombre propio es el de Pablo Carreño (93º), campeón en 2014, ex top-10 mundial y medallista olímpico en Tokio. Con siete títulos ATP en su palmarés y una experiencia contrastada, su regreso a Sevilla promete ser uno de los grandes atractivos del torneo.

El cuadro internacional tampoco se queda atrás. El serbio Dusan Lajovic (146º), ex nº 23 del mundo, doble campeón ATP en tierra batida y finalista del Masters 1.000 de Montecarlo 2019, lidera la nómina de jugadores foráneos. A su lado estarán nombres como el chileno Tomás Barrios, el argentino Román Andrés Burruchaga, el sueco Elias Ymer o el joven lituano Vilius Gaubas, una de las grandes promesas del circuito.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas ya están a la venta a través de la web oficial del Real Club Tenis Betis, donde los aficionados pueden asegurarse un lugar en una cita que promete emociones fuertes y mucho tenis de primer nivel. Según informa la organización, habrá una promoción especial del 50% de descuento los lunes, martes y miércoles al comprar 5 o más entradas.

Los primeros días (fases preliminar) tendrán un precio de 8 euros durante el lunes y martes. El miércoles y jueves tendrá un coste de 12 euros, mientras que las semifinales y la final tendrá un precio de 15 euros.