Fútbol
El Rayo arrolla al Neman Grodno y se clasifica para una fase final europea 24 años después
EFE
El Rayo Vallecano, con un doblete de Álvaro García y otros dos goles más de Sergio Camello y Jorge de Frutos, goleó este jueves 4-0 al Neman Grodno bielorruso en la vuelta de la eliminatoria previa de acceso a la Liga Conferencia y logró el pase a la fase de grupos.
El equipo madrileño llegó a este partido con ventaja tras ganar 0-1 en la ida.
