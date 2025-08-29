Dónde ver el GP de Países Bajos de Fórmula 1

La Fórmula 1 vuelve de su parón de verano por todo lo alto: en la casa de Max Verstappen. El Gran Premio de Países Bajos es una de las citas más esperadas del calendario, especialmente por los fans de Max Verstappen, que correrá ante su afición en el circuito de Zandvoort. Si te preguntas dónde ver el GP de Países Bajos de F1, aquí te contamos todas las opciones para seguir la carrera en directo, tanto en televisión como por streaming.

Horarios del GP de Países Bajos de F1

El Gran Premio de Países Bajos 2025 se celebrará el domingo 31 de agosto. Estos son los horarios principales para que no te pierdas nada:

Libres 1 : viernes 29 de agosto a las 13:30 horas (hora peninsular española)

: viernes 29 de agosto a las 13:30 horas (hora peninsular española) Libres 2 : viernes 29 de agosto a las 17:00 horas (hora peninsular española)

: viernes 29 de agosto a las 17:00 horas (hora peninsular española) Libres 3 : sábado 30 de agosto a las 12:30 horas (hora peninsular española)

: sábado 30 de agosto a las 12:30 horas (hora peninsular española) Clasificación : sábado 30 de agosto a las 16:00 (hora peninsular española)

: sábado 30 de agosto a las 16:00 (hora peninsular española) Carrera: domingo 31 de agosto a las 15:00 (hora peninsular española)

Logan Sargeant sale de su vehículo en llamas en el GP de Países Bajos de 2024. / Associated Press/LaPresse / LAP

¿Dónde ver el GP de Países Bajos en TV?

En España, los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 los tiene DAZN F1. También puedes seguir la carrera a través de Movistar Plus+, que incluye el canal DAZN en su paquete deportivo.

Opciones para ver el GP de Países Bajos en televisión:

DAZN F1 (en exclusiva)

(en exclusiva) Movistar Plus+ (a través del canal DAZN F1)

¿Cómo ver el Gran Premio de Países Bajos por streaming?

Si prefieres verlo desde tu móvil, tablet o smart TV, puedes hacerlo mediante la plataforma de DAZN, disponible con suscripción mensual o anual.

Ver la F1 online: