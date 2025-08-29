El Fenerbahçe despide a Mourinho tras su último fiasco en Europa

No corren buenos tiempos para José Mourinho, al que, a sus 62 años, se le apaga la luz deportiva. El Fenerbahçe de Estambul anunció este viernes el despide del técnico de Setúbal, cargo que ocupaba desde el verano de 2024.

La eliminación en la fase previa de la Champions a manos del Benfica tras el 1-0 en el estadio Da Luz fue la gota que colmó el vaso para los dirigentes turcos y que decidieron poner fin a otra etapa turbulenta de Mourinho.

El Fenerbahçe, que la temporada pasada no pudo desbancar al Galatasaray del dominio de la liga, ocupaba ahora mismo la séptima plaza, con una victoria y un empate en dos partidos.

"Se acaba nuestra etapa con José Mourinho, quien desde la temporada 2024-2025 ejercía la labor de director técnico de nuestro primer equipo de fútbol. Le agradecemos el trabajo con nuestro club hasta hoy y le deseamos éxito en su futura carrera", indicó el club turco en un comunicado publicado en su página web.

Mourinho, doble campeón de Europa con el Oporto (2004) y el Inter de Milán (2010), no disputa la máxima competición continental desde su etapa en el Tottenham inglés, en marzo de 2020. Su último título europeo lo logró al frente de la Roma, con la que conquistó la Conference League en la temporada 2021-22.

En los últimos días, al extécnico también del Real Madrid, Chelsea o Manchester United se le ha relacionado con el Nottingham Forest, con el que podría regresar a la Premier League.