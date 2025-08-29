FÚTBOL
El potente mensaje de Luis De la Fuente: "El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego"
El seleccionador ha querido acordarse de las víctimas de los incendios y de quienes han puesto en peligro sus vidas trabajando para extinguirlos.
Luis de la Fuente ha dado a conocer la lista para los dos primeros partidos de la fase clasificatoria del Mundial 2026 en Estados Unidos. Y lo ha hecho con un emotivo vídeo que pretende homenajear tanto a las víctimas de los incendios como a quienes han puesto en peligro sus vidas trabajando para extinguirlos. "El partido más importante de este verano lo estamos jugando contra el fuego y en esa durísima batalla todos luchamos en el equipo de quienes se están jugando la vida a diario para salvar nuestros bosques y nuestros pueblos", apuntaba al seleccionador al inicio del vídeo.
Posteriormente, trasladaba un mensaje a bomberos, brigadistas, voluntarios y víctimas: "Desde aquí, toda la admiración de quienes formamos la selección nacional para cada uno de estos hombres y mujeres y nuestra solidaridad con todas las víctimas que las llamas han dejado a su paso. Ahora que iniciamos sobre el verde un nuevo reto deportivo, queremos inspirarnos en su ejemplo de entrega y sacrificio con el objetivo de poder alcanzar el próximo Mundial. Queremos que os sintáis también orgullosos de esta selección".
Un mensaje que mantiene la línea que viene trabajando la Real Federación Española de Fútbol en los últimos meses en apoyo de las víctimas de tragedias como la DANA, o durante la pandemia y el confinamiento por el COVID. Luis de la Fuente ha mostrado su sensibilidad con estos problemas que afectan a toda la sociedad española, y en este caso ha querido hacer lo mismo con las víctimas y los trabajadores que han luchado por extinguir los incendios.
