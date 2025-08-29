Tenis
Así hemos vivido el Luciano Darderi - Carlos Alcaraz del US Open:
El español sólo necesitó una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda (6-2, (6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final
Redacción
El español Carlos Alcaraz sólo necesitó una hora y 44 minutos este viernes para solventar su partido de tercera ronda del Abierto de Estados Unidos contra el ítalo-argentino Luciano Darderi (6-2, 6-4 y 6-0) y se clasificó para los octavos de final del 'grande' neoyorquino.
Tras lucir un nivel estelar contra Reilly Opelka y el italiano Mattia Bellucci, Alcaraz prolongó su momento dulce y alcanzó las 80 victorias en su carrera en un Grand Slam.
El murciano, campeón del Abierto de Estados Unidos en 2022, recuperará el número uno en el ránking mundial si iguala o mejora el resultado del italiano Jannik Sinner en este torneo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Antony se queda en Triana: noveno fichaje del Real Betis Balompié
- Estos son los motivos por los que la prensa británica ha escogido Sevilla como la mejor ciudad de Europa: 'Es un microcosmos mágico
- El lehendakari pide al presidente de la Junta de Andalucía 'menos ruido' sobre el reparto de migrantes
- Multados 7.000 conductores en dos meses con el nuevo sistema de cámaras por invadir los carriles bus
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- ¿Qué es y hasta cuándo va a durar el mar de fondo en las playas de Cádiz?
- Estos son los jugadores libres que están sin equipo: el Sevilla FC tiene un ojo en estos futbolistas
- Gigot gana fuerza en el duelo con Diego Carlos para reforzar la defensa del Sevilla