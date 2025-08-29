Xabi: "Lo fundamental en el vestuario es que todos estén dispuestos a aportar, desde el campo o desde fuera"

Xabi Alonso compareció en la sala de prensa para analizar la actualidad del Real Madrid, que este sábado recibe en el Santiago Bernabéu al Mallorca, último partido antes del parón de selecciones, al que los blancos quieren llegar con nueve puntos. El técnico arrancó hablando de este encuentro que les medirá a los bermerllones tras una pretemporada muy inusual: "Mañana queremos acabar este primer bloque de última fase de la preparación creciendo. Queremos dar otro paso, compitiendo y ganando. Que a la gente le guste el equipo y acabar con buenas sensaciones".

Competencia Vinícius y Rodrygo

El tolosarra habló de varios casos concretos, siendo el de Vinícius el que más expectación despertó entre los periodistas: "Yo estoy muy contento con Vini, ya lo dije el otro día después del partido frente al Oviedo. Estamos empezando, todos son importantes y Vini va a ser un jugador fundamental. Esperamos que allá donde vayamos haya un ambiente competitivo, pero no episodios desagradables. Que si hay episodios racistas, entren las autoridades competentes. Y nosotros, al césped". Xabi también habló del impacto del brasileño saliendo del banquillo: "En un vestuario lo fundamental es que todos estén dispuestos a aportar, sea desde el campo o desde fuera. Creer realmente en esto es fundamental. Y aquí todos lo hacen. Vinicius es importante en esto, Valverde, Courtois... todos son muy relevantes".

Seguidamente, habló de Rodrygo, que había suplido a Vinícius en el once en Oviedo. Sobre su posible alineación en la banda izquierda o en otras demarcaciones, el vasco comentó lo siguiente: "Rodrygo ha jugado en diferentes posiciones. Recuerdo verle de 9, de 10 o en la derecha. La izquierda es una buena posición para él. Después de unos partidos en los que no había participado, el de Oviedo fue importante para él".

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Osasuna. / Mariscal / EFE

Xabi tuvo palabras de elogio para un Camavinga "al que estoy deseando tener ya. Lo he tenido cerca, pero no con una continuidad como yo quiero. Tiene muchas cualidades de futbolista moderno, va a tener su lugar... Además, es muy querido por el grupo, genera mucha cohesión entre muchos jugadores y eso también es importante". Se congratuló porque "a Valverde lo veo muy bien. Está siendo fundamental, liderando. La primera toma de contacto, en el Mundial, fue buena y lo sigue siendo. Se puede adaptar a cualquier estilo de juego y eso es una suerte".

La salida frustrada de Ceballos

También se refirió a la salida frustrada de Ceballos del equipo: "Hablé con él y se ha resuelto el asunto con la solución de que se queda. Lo que opino no cambia nada. Se queda, es uno más de la plantilla. Y estoy contento con él. Los detalles de lo que ha pasado, mejor que los de él. Pero la decisión parece definitiva. Sigue teniendo el mismo papel que antes, no cambia mi visión sobre él". De Hujisen comentó que "nos da cosas muy importantes, con esa pausa desde la línea de atrás. Es un fichaje importante y estratégico, pero hay que complementar las piezas. Y si enlaza con la gente de arriba nos perdemos todo el juego de mediocampo".

Y también tuvo palabras sobre el sorteo de Champions para el Real Madrid: "El grupo es exigente, pero también motiva por los rivales que vamos a tener. Es un condicionante un poco especial el viaje tan largo a Kazajistán y habrá que hacer la logística lo mejor posible. A ver cómo lo encajamos". Y sobre la llamada de dos madridistas (Carvajal y Huijsen) a la selección, comentó: "Ojalá en el futuro podamos aportar más jugadores. Respeto a la lista del seleccionador, me alegro que Carvajal haya vuelto. Cuanto más jugadores nuestros vayan, mejor para el Real Madrid y para la selección". Para concluir con una respuesta al respecto del cierre de mercado y las opciones de que haya movimiento en la plantilla madridista: "¿Plantilla cerrada? Es probable, pero no me quiero pillar los dedos. Siempre atentos, vamos a esperar. Pero tiene pinta...".

Suscríbete para seguir leyendo