Así hemos vivido la etapa 8 de la Vuelta a España 2025

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) se ha impuesto en la octava etapa de la Vuelta a España disputada entre Monzón y Zaragoza, de 163,5 km, en la que retuvo el maillot rojo de líder el noruego Torstein Traeen (Bahrain).

Philipsen ganó su segunda etapa en la presente edición con un tiempo de 3h.43.48, a una media de 43,8 km/hora, seguido del italiano Elia Viviani y del británico Ethan Vernon.

En la general se mantiene al frente Traeen, con 2.33 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Visma) y 2.41 respecto al portugués Joao Almeida (UAE).

Este domingo se disputa la novena etapa entre Alfaro y Valdezcaray de 195,5 km.