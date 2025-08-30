Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder ante los georgianos y hoy lucharán por la victoria para conseguir una plaza en los octavos de final

Darío Brizuela, entrando al aro durante el partido

Iker Kind

La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.

Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.

