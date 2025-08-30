Eurobasket 2025: España - Bosnia, en directo

La selección española de baloncesto busca resarcirse de su derrota ante Georgia y luchará por hacerse con la victoria este sábado contra Bosnia. Los de Scariolo no comenzaron con buen pie el Eurobasket al perder por una diferencia de 14 puntos (83-69) ante los georgianos.

Solo cuatro de los seis equipos de cada grupo pasarán a octavos y, tras el tropiezo ante Georgia, 'La Familia' necesita sumar una victoria para poder hacerse con una de las plazas. La campeona de Europa ha comenzado así un duro camino para defender el gran título que obstenta desde hace tres años.

ESP 88-67 BIH (FINAL) ¡FINAL DEL PARTIDO! España recupera la ilusión en un partido en el que las estrellas han dado un paso adelante y la efectividad desde el triple ha sido muy notoria. Mañana, contra Chipre en el que es a priori el duelo más asequible de la fase de grupos. ¡Gracias por seguir el directo y hasta la próxima!

ESP 86-64 BIH 30 segundos para el final del partido.

ESP 83-60 BIH Pasos de Nurkic, que sonríe irónicamente.

ESP 83-59 BIH Robo de Bosnia y hay falta de Puerto en la acción de tiro.

ESP 83-59 BIH Dos tiros libres anotados por Nurkic, que está haciendo un partido muy discreto.

ESP 83-55 BIH Varios errores de los dos equipos en las últimas jugadas.

ESP 82-55 BIH Pase fantástico de Brizuela y canasta de Willy desde media distancia.

ESP 80-55 BIH Y otro triple más de Brizuelaaaaaaa para hacer el punto 80 de España.

ESP 77-53 BIH Dos puntos para Penava. Canasta debajo del aro.