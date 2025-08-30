Alonso y Sainz saldrán 10º y 9º en el GP de los Países Bajos

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort, donde los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) arrancarán noveno y décimo, respectivamente.

Piastri, de 24 años, firmó la quinta 'pole' de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, sólo doce menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

Desde la segunda fila arrancan el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero, a 263 milésimas y el debutante francés Isack Hadjar (RB) -a 546-, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

La decimoquinta carrera del año, prevista a 72 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros arrancará este domingo a las tres de la tarde (13:00 horas GMT).

Resultados de la clasificación del GP de Países Bajos 2025: