Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 9 de la Vuelta a España 2025
Vingegaard gana en Valdezcaray y acecha el maillot rojo de Traeen en La Vuelta
Redacción / EP
Zaragoza
El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) se ha impuesto este domingo en la novena etapa de la Vuelta Ciclista a España, disputada entre la localidad riojana de Alfaro y la Estación de Esquí de Valdezcaray, sobre 195,5 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) ha sufrido para mantener el liderato.
El doble ganador del Tour de Francia ha demostrado su condición de favorito al triunfo y ha dominado la jornada con un potente ataque nada más iniciarse la ascensión de primera categoría ante el que nadie ha podido responder. El danés ha ganado con comodidad y ha metido 1:50 al maillot rojo, para colocarse a 37 segundos del liderato antes del día de descanso en la 'grande' española.
