En Directo
BALONCESTO
Eurobasket 2025: España - Chipre, en directo
La Familia busca conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para conseguir una plaza en los octavos de final
Iker Kind
La selección española de baloncesto, tras ganar este sábado a Bosnia, buscará ante Chipre conseguir su segunda victoria en menos de 24 horas para hacerse con una de las cuatro plazas para acceder a octavos. Tras el tropiezo del primer partido contra Georgia, los de Scariolo sacaron a relucir sus armas ante Bosnia y consiguieron su primera victoria en el Eurobasket con un resultado de 88 a 67.
El camino de la Familia para llegar a octavos de final parece que se ha allanado tras subir la intensidad ante Bosnia y mejorar sus porcentajes, especialmente en los triples, consiguiendo de esa manera ganar el partido. Hoy buscará hacer lo mismo contra Chipre y así continuar en la luchar para poder revalidar el título.
¡Gracias por seguir el directo en SPORT.es y hasta la próxima!
El próximo partido de España es el martes a las 20:30 contra Italia.
ESP 91-47 CYP (FINAL)
Y FINAL DEL PARTIDO. Victoria de España muy cómoda ante Chipre para confirmar las buenas sensaciones, aunque los próximos dos partidos son los realmente importantes. Eso sí, el acierto desde el triple es una de las grandes noticias para los de Scariolo este fin de semana. El martes, contra Italia.
ESP 91-47 CYP
¡Tres seguidos de Yusta!
ESP 86-45 CYP
Mateeeee de Sima para abajo.
ESP 86-45 CYP
Y otro más de Yustaaaaa. Tres para él.
ESP 83-45 CYP
Tripleeee de Santi Yusta.
ESP 80-45 CYP
Técnica para Sima.
ESP 80-43 CYP
Una canasta para cada selección.
ESP 78-41 CYP
Pradilla rompe la racha de los locales con una canasta a tabla.
