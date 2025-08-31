Accidente en la A-49
Tenis
Así hemos vivido el Arthur Rinderknech - Carlos Alcaraz de octavos de final del US Open
El tenista murciano elimina al francés y avanza a cuartos de final en Nueva York
Redacción
El español Carlos Alcaraz derrotó este domingo al francés Arthur Rinderknech y se clasificó para los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, en los que se enfrentará al checo Jiri Lehecka.
Alcaraz, número 2 del mundo, se deshizo de Rinderknech (82) por 7-6 (3), 6-3 y 6-4 en 2 horas y 12 minutos.
