El UAE confirma la salida de Juan Ayuso

El equipo UAE Team Emirates XRG ha anunciado este lunes la salida de Juan Ayuso del equipo al final de temporada, tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes hasta 2028. La formación árabe ha explicado que la decisión se ha tomado debido a diferencias en la visión de los planes de desarrollo y con la filosofía deportiva del equipo. De esta manera, se pondrá fin a un vínculo que ha tenido unos últimos años turbulentos y que llevará a Ayuso a iniciar una nueva etapa en un equipo donde pueda tener el protagonismo y el papel que desea.

Fin al culebrón. El primer día de descanso de La Vuelta a España 2025 estaba siendo muy tranquilo hasta que el UAE ha oficializado que Juan Ayuso dejará de pertenecer al equipo a final de temporada. Han sido unos últimos meses de muchos rumores, declaraciones cruzadas por ambas partes, desmentidos pero ha terminado sucediendo lo que todo el mundo esperaba que sucediera. Era lo más lógico. La relación ha ido deteriorándose poco a poco. Por una parte, Juan Ayuso no ha tenido los mejores resultados; ganó la Tirreno-Adriatico y quedó segundo en la Volta a Catalunya, pero 'pinchó' en el Giro de Italia y lo mismo ha sucedido en La Vuelta que se está disputando. El equipo, por su parte, ha preferido apostar por otros ciclistas como Isaac del Toro y 'apartar' al ciclista de español de Pogacar tras la 'bronca' en la etapa 4 del Tour de Francia del año pasado.

En el breve comunicado que la formación árabe ha publicado en sus redes sociales, el CEO del equipo, Mauro Gianetti, ha tenido unas palabras para Ayuso a quien ha valorado como "un talento valioso" y le ha agradecido "lo que hemos construido juntos". Sin embargo, le ha dejado un 'recado': "Nuestro proyecto deportivo siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía grupal y la construcción de un equipo ganador. Creemos que, en el mejor interés de ambas partes, esta decisión es la más coherente con los valores que definen nuestra organización".

Juan Ayuso, vencedor en Cerler el pasado viernes, ha agradecido "el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años". "He tenido la oportunidad de crecer y competir con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional", ha manifestado. A la vez, ha expresado que siente que "es el momento de emprender un camino diferente".

Su futuro pasa por el Lidl-Trek

Tras meses de rumores relacionando al ciclista español con Movistar, todo hace indicar que finalmente el camino le lleva al Lidl-Trek. Según 'La Gazzetta dello Sport', es la principal opción que tiene Ayuso, que buscará tener más protagonismo y mejorar su papel de líder en su nuevo equipo. En un equipo que va a más, que cada temporada tiene más presupuesto y mayores aspiraciones que la temporada anterior, compartirá plantilla con grandes ciclistas de su perfil como Mattias Skjelmose o Giulio Ciccone, y otros 'monstruos' como Jonathan Milan o Mads Pedersen. También coincidirá con el español Carlos Verona, pero no con Juanpe López, que termina contrato y abandonará la estructura estadounidense.