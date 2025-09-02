El UAE gana con Vine el día que Ayuso los acusa de dictadores

El UAE está en todas las fiestas, como la novia en la boda de la Vuelta, y como dice el sermón, en lo bueno y en lo malo, en la alegría (victoria en la décima etapa) y en la enfermedad convertida en polémica, Juan Ayuso la lía en la salida y acusa al equipo de ser una dictadura, mientras la ruta de la carrera vuelve a llenarse de banderas palestinas en la protesta por la participación en la prueba del equipo de Israel.

Lo quiere todo el equipo de los Emiratos, triunfo del día, con el australiano Jay Vine, que deja sin gloria al esforzado Pablo Castrillo, y azote en la general, sin éxito, de Joâo Almeida a Jonas Vingegaard, que se viste de rojo, quién sabe si en esta ocasión para ya no soltar la prenda hasta Madrid.

Dejan una buena imagen de bloque después del desasosiego mostrado el domingo en Valdezcaray en la soledad total de Almeida, en la derrota ante Vingegaard, con la sola compañía del británico Tom Pidcock, que apunta al podio. Y Ayuso, que acelera como un poseso cuando se inicia la subida a Belagua. 250 metros exagerados para demostrar que, si está cabreado con el equipo, ni dejará la Vuelta, ni cesará de trabajar para Almeida, superadas las diferencias, que no es plan de dejar el UAE peleado hasta con las bolsas del avituallamiento.

Hubo fuga, que se sabía, y reacción dentro de la escapada, que es lo que pasa siempre, para ganar el más fuerte, Vine, un australiano que vive en Andorra, y no es el único de su país. Lleva dos etapas, cuatro del UAE. Quizá, si realmente creen que Almeida está capacitado para noquear a Vingegaard, con dos triunfos, ya es hora de que se olvide de más etapas y se ponga la bata de trabajo con la careta del ciclista portugués.

Ayuso deja un plano en Navarra para separar la polémica de la lucha deportiva. Es la del ciclista que casi ni puede pedalear, que parece perder el equilibrio después de luchar por su jefe. Por la mañana, en la salida, la lía y despotrica, y de qué manera, contra su equipo. Cabreo y rajada monumental porque el lunes emitieron un comunicado diciendo que rompían el contrato que los unía hasta 2028 para quedar libre a final de año con un destino que lo acerca el Lidl Trek. Así lo aseguran fuentes italianas consultadas por este diario.

Si está libre, si ha conseguido el objetivo, si el clima es irrespirable en un equipo al que acusa de “dictadura”, ¿por qué raja Ayuso? Asegura que lo han querido perjudicar, que estaba pactado comunicar que dejaba UAE al final de la Vuelta, que no tiene líos con ningún compañero, que no le gustó la nota emitida, que se lo dijeron media hora antes de lanzarla al planeta internet y que cuando protestó le contestaron que había una primera versión y “era peor”.

Desde la época de José María García y sus polémicas no se veía cosa igual en una Vuelta, generalmente tranquila a los líos del pasado, que se hinchaban cuando aún no se había inventado la fórmula del click. “El anuncio iba a ser tras la Vuelta. Que saliera el lunes es una pregunta para el equipo. Algo tan repentino sin previo aviso. Tengo claro que lo han hecho para intentar dañar mi imagen. Hablaron en el comunicado de unión y valores, y son cosas con las que estoy de acuerdo. El UAE es como una dictadura, algo unilateral, de poder sobre ti”. ¡Pam, pum!

Las interioridades sólo las conocen Ayuso y los dos responsables del equipo, Mauro Giannetti y Joxean Fernández, ‘Matxin’ para todos. Pero cuando no está Tadej Pogacar en acción parece que todas las figuras que tienen (en el Visma están VingegaardWout van Aert, pero cada uno tiene su coto de caza) van a su bola y se olvidan de ayudar al líder. Ocurrió en el Giro. Isaac del Toro se quedó sin premio. Se lo llevó el Visma con Simon Yates.

Ocurrió el día antes de que la Vuelta salga de San Mamés y recorra media Vizcaya donde se anuncia movida pro palestina en un terreno preparado también para la emboscada deportiva.

