Eurobasket 2025: España - Italia, en directo

La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.

Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).

¡Nos despedimos! Esto es todo por nuestra parte. Lo dejamos por aquí, pero volveremos el próximo jueves para seguir todo lo que ocurra en una jornada en la que España no puede fallar si quiere acceder a los octavos de final. Ha sido un placer, ¡hasta la próxima!

El calendario de la última jornada Este próximo jueves, tocará estar muy pendientes de lo que ocurra en el Bosnia-Georgia que se disputará a las 14h (CET). Si Bosnia gana, España estará obligada a ganar a Grecia para pasar a los octavos de final. Se medirán a los helenos a partir de las 20:30h (CET)

Los mejore del partido Mouhamet Diouf acabó el partido con 14 puntos y 8 rebotes, mientras que Saliou Niang acabó con dobles figuras (10 puntos y 10 rebotes). En España, gran actuación de Santi Aldama, con 19 puntos, y de Sergio De Larrea, con 15 tantos y siete rebotes

Las cuentas de España España tiene las cuentas muy claras. Si gana a Grecia el próximo jueves (20:30h CET), pasará a octavos de final. Si pierde, dependerá de lo que ocurra en el Bosnia - Georgia. Si la selección de Toko Shengelia no gana, España estará eliminada.

España ha anotado 27 puntos en la segunda mitad, y claramente se le ha hecho el partido muy largo tras un primer cuarto realmente prometedor. Falto acierto y serenidad en los momentos importantes, y ahora, prácticamente solo vale ganar a Grecia para asegurar el pase a los octavos de final

ITALIA 67 - 63 ESPAÑA (FINAL) No anota Saint-Supery de tres y se acaba el partido. Pierde España 67-63 y se complica mucho su futuro en el Eurobasket

ITALIA 67 - 63 ESPAÑA (QUEDAN 8 SEGUNDOS) Convierte el primero, falla el segundo

Seis segundos ha tardado España en hacer la personal. Ricci a la línea...

Anota el primero, también el segundo. +3 para Italia (66-63), atacará Italia