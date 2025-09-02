Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eurobasket 2025: España - Italia, en directo

Una victoria daría a los de Scariolo el billete directo a octavos de final

Willy Hernangómez.

Willy Hernangómez. / FIBA

Marc del Río

La selección española de baloncesto se medirá a Italia en la ciudad chipriota de Limasol, en el cuarto encuentro de la fase de grupos del Eurobasket con el claro objetivo de lograr un triunfo que le dé un billete directo a Riga, capital letona, donde los dieciséis mejores equipos participarán en las eliminatorias directas por el título.

Los hombres de Sergio Scariolo, que defienden el título logrado en el 2022, comenzaron su andadura con una dolorosa derrota contra Georgia (83-69). Sin embargo han sido capaces de enderezar el rumbo a costa de imponerse a las dos selecciones a priori más débiles del grupo C, Bosnia-Herzegovina (88-67) y Chipre (91-47).

