Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

Así te hemos contado el Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka de cuartos de final del US Open

El murciano se enfrentará al ganador del duelo entre Djokovic y Fritz

El tenista español Carlos Alcaraz

El tenista español Carlos Alcaraz / Jean Catuffe

EP

El español Carlos Alcaraz derrotó este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y regresó, dos años después, a unas semifinales en Nueva York.

Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de 'Grand Slam', y el estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo).

.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents