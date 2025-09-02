Así te hemos contado el Carlos Alcaraz - Jiri Lehecka de cuartos de final del US Open

El español Carlos Alcaraz derrotó este martes al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 en cuartos de final del Abierto de Estados Unidos y regresó, dos años después, a unas semifinales en Nueva York.

Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre el serbio Novak Djokovic, que persigue agrandar su leyenda con su título 25 de 'Grand Slam', y el estadounidense Taylor Fritz (4 del mundo).

