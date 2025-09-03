Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Vuelta suspende la etapa 11 en Bilbao por protestas propalestinas

Vingegaard amplía su ventaja en La Vuelta en Bilbao en una etapa 'desierta'

La Vuelta suspende la etapa 11 en Bilbao por protestas propalestinas

La Vuelta suspende la etapa 11 en Bilbao por protestas propalestinas / Miguel Toña / EFE

MADRID

El danés Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), jersey rojo de La Vuelta, amplío su ventaja en la general en una decena de segundos sobre el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates) en la undécima etapa de este miércoles, con salida y meta en Bilbao y sobre 157,4 kilómetros, y que no tuvo ganador por las nuevas protestas propalestinas.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta. No habrá ganador de etapa. Habrá puntos de la montaña y los conseguidos en el sprint intermedio, pero no de la clasificación por puntos", indicaron los organizadores a través de Radio Vuelta.

La policía vasca se desplegó en los últimos 500 metros de la etapa, donde centenares de manifestantes que portaban banderas de Palestina protestaron por el "genocidio" que está llevando a cabo el Gobierno de Israel en la franja de Gaza.

Por este motivo, los organizadores decidieron que la etapa no tuviera vencedor para salvaguardar la integridad de los corredores, especialmente los del equipo Israel-Premier Tech, que han sido el 'blanco' de las expresiones de protesta de los manifestantes en varias etapas de la presente edición.

Al margen de ello, el británico Tom Pidcok (Q36.5) y Jonas Vingegaard se marcharon en el último puerto de la jornada, el Alto de Pike, de tercera categoría, y acumularon cerca de 10 segundos sobre Almeida en el descenso, que mantuvieron hasta los últimos 3 kilómetros de la etapa donde se decidió dar por concluida la undécima etapa por parte de la organización.

