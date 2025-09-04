En Directo
Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo
La selección se juega el pase a octavos de final en el que podría ser el último partido de la era Scariolo
Manel Ibáñez
La selección española de baloncesto cerrará este jueves ante Grecia (20:30 horas) su participación en la fase de grupos del Eurobasket aún sin los deberes de la clasificación para octavos de final hechos, objetivo que conseguirá si gana o si Georgia se impone a Bosnia-Herzegovina.
España, vigente campeona, tuvo en la cuarta jornada hasta dos posibilidades de colarse entre los dieciséis mejores que disputarán las eliminatorias en Riga, pero ninguna se concretó tras imponerse Bosnia-Herzegovina al cuadro heleno y perder los de Sergio Scariolo contra Italia en un duelo donde fueron por delante hasta el desenlace del tercer cuarto.
¡Hasta aquí el directo!
Gracias por seguir el partido en SPORT. No ha podido ser, pero España lo ha dado todo. Empieza un nuevo proyecto y esperemos que traiga buenos resultados. ¡Viva el baloncesto y hasta pronto!
Más reacciones de Scariolo
En este caso, hablando de los dos jóvenes de esta selección: Mario Saint-Supery y Sergio De Larrea.
Primeras palabras de Scariolo: "Me siento en paz"
Primeras reacciones: habla Xabi López-Arostegui
"Muy jodidos porque no hemos conseguido el objetivo. No se nos puede echar nada en cara en este partido, hemos echado todo el resto. Hay pequeños detalles a corregir para seguir creciendo".
"Hay que hacer autocrítica y a seguir, porque somos un grupo joven y podemos mejorar mucho. Hay que ser autocríticos, hemos competido ante uno de los mejores equipos hasta el final. Nos vamos satisfechos en ese sentido. Hemos competido de tú a tú ante uno de los mejores jugadores del mundo, pero hay que hacer autocritica".
"Hay que poner en valor el trabajo del staff con los bases jóvenes".
"El camino es largo y la historia está por escribir. Sergio lo ha dado todo a la selección. Nos hubiera gustado alargar un poco más el campeonato y su periplo. Agradecerle lo que ha hecho por la selección y el país, y por el tiempo que hemos pasado juntos".
SE TERMINA EL CICLO SCARIOLO
De esta manera, se termina una era, una época dorada: el ciclo Scariolo.
La lista de logros habla por sí sola:
- Campeón en el Europeo 2009 en Polonia.
- Campeón en el Europeo 2011 en Lituania.
- Medalla de Plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
- Campeón en el Europeo 2015 en Francia.
- Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
- Tercero en el Europeo 2017 en Turquía.
- Campeón en el Mundial 2019 en China.
- Campeón en el Europeo 2022 en Alemania.
ESPAÑA - GRECIA (86-90) | FINAL
Final del partido.
Cae España por 86 a 90 y se despide del Eurobasket.
Final inesperado. Se sabía que el viaje no sería fácil, pero no que se iba a terminar tan pronto.
España no disputará las eliminatorias y vuelve a casa.
ESPAÑA - GRECIA (85-90) | 0:01 4Q
Ataque rápido y falta sobre XLA en el triple.
Anota uno de los tres.
ESPAÑA - GRECIA (85-90) | 0:07 4Q
Falta bastante rápida sobre Sloukas. 2 TL para él.
Anota los dos.
ESPAÑA - GRECIA (85-88) | 00:09 4Q
España captura el rebote y Giabnnis comete falta sobre Aldama, que anota uno de los dos.
Esto no se puede permitir a este nivel. INCOMPRENSIBLE.
ESPAÑA - GRECIA (84-88) | 00:13 4Q
Recupera el balón España y Juancho se queda muy cerca de hacer el 3+1.
3 TL para él y no anota ni uno.
