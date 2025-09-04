Eurobasket 2025: España - Grecia, en directo

Primeras reacciones: habla Xabi López-Arostegui

"Muy jodidos porque no hemos conseguido el objetivo. No se nos puede echar nada en cara en este partido, hemos echado todo el resto. Hay pequeños detalles a corregir para seguir creciendo".

"Hay que hacer autocrítica y a seguir, porque somos un grupo joven y podemos mejorar mucho. Hay que ser autocríticos, hemos competido ante uno de los mejores equipos hasta el final. Nos vamos satisfechos en ese sentido. Hemos competido de tú a tú ante uno de los mejores jugadores del mundo, pero hay que hacer autocritica".

"Hay que poner en valor el trabajo del staff con los bases jóvenes".

"El camino es largo y la historia está por escribir. Sergio lo ha dado todo a la selección. Nos hubiera gustado alargar un poco más el campeonato y su periplo. Agradecerle lo que ha hecho por la selección y el país, y por el tiempo que hemos pasado juntos".