La ronda española
Almeida se convierte en un grande del ciclismo en el Angliru
Vingegaard, segundo, mantiene el jersey rojo de la Vuelta
Fantástica victoria de Joâo Almeida en la cumbre del Angliru después de subir la increíble cumbre asturiana en primera posición donde ha conseguido castigar a Jonas Vingegaard, segundo en la cima, después de una gran ascensión, donde ha demostrado una fortaleza magnífica para advertir al corredor danés que él también puede ganar la Vuelta.
En otra etapa de reivindicación palestina, con un corte de carretera, en la aproximación al Angliru, la Vuelta resolvió la etapa reina para dejar la clasificación general en una pelea entre dos corredores: Vingegaard y Almeida. El portugués está a 46 segundos del jersey rojo.
