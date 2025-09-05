Análisis del circuito de Monza: curiosidades

El Gran Premio de Italia toma este fin de semana el relevo al de Países Bajos en la última parada del Mundial de Fórmula 1 2025 en el continente europeo. El Circuito de Monza aguarda una nueva batalla de un campeonato con muchos frentes abiertos en este trampo en el que comienza a avistarse el desenlace de la temporada.

McLaren manda en la clasificación, con Oscar Piastri y Lando Norris encabezando la tabla, mientras tras ellos se multiplican los interrogantes. Mercedes sigue su estela con George Russell como punta de lanza, pero las dudas asaltan al vigente campeón, Max Verstappen, por el bajón de Red Bull, aunque el neerlandés resiste provisionalmente como tercer clasificado, o a Ferrari, que no logra salir del segundo plano con su dupla Charles Leclerc - Lewis Hamilton.

En una situación peor llegan los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso. El madrileño se mantiene entre los últimos de la clasificación del campeonato y el asturiano, si bien ha mejorado en las últimas carreras, está aún lejos de los puestos de privilegio.

Lando Norris, al volante del McLaren, el año pasado en Monza. / AP

Ahora, al circo de la F1 le toca rodar en Italia, en lo que será el final de la temporada europea. Desde primavera hasta ahora, los monoplazas prácticamente no han abandonado el viejo continente, nada más que para la disputa del GP de Canadá en junio. Sin embargo, de aquí al final de la campaña explorarán otros confines del planeta para la decisión del campeonato.

Curiosidades del circuito de Monza

El Circuito de Monza es un trazado histórico en el campeonato, situado pocos kilómetros al norte de Milán. Su debut en el campeonato se produjo en el año 1949, temporada de estreno del Mundial, si bien el GP de Italia venía disputándose casi siempre en esta pista desde 1922, formando parte de otras competiciones. Desde entonces hasta nuestros días sólo ha faltado al campeonato en una ocasión, en el año 1980, cuando fue sustituido por Imola debido a unas obras que afectaban a parte del trazado como la zona de boxes y que hicieron imposible su continuidad en dicha campaña.

Con sus 5,793 kilómetros, se recorre en el sentido de las agujas del reloj y tiene 11 curvas, 4 de izquierdas y 7 de derechas.

El gran premio se completa con 53 vueltas, lo que significa que los pilotos deberán rodar durante un total de 306,72 kilómetros. Además, cuenta con dos zonas para la activación del DRS, siendo una de las pistas más rápidas del campeonato, toda vez que sus elevadas velocidades únicamente se ven limitadas por las tres chicanes que forman parte del trazado.

La vuelta récord sigue en posesión de Rubens Barrichello desde hace más de 20 años, en concreto desde 2004, cuando marcó con su Ferrari un tiempo de 1:21.046. El brasileño es uno de los pilotos más exitosos de la era moderna en esta pista, con un total de tres triunfos (con Ferrari en 2002 y 2004 y con Brawn en 2009), pero los hay con más victorias sobre el asfalto de Monza.

En concreto, los pilotos más laureados de la historia del GP de Italia son el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton, ambos con cinco victorias en su palmarés. En concreto, el ídolo teutón venció en las temporadas 1996, 1998, 2000, 2003 y 2006, siempre con Ferrari, mientras que el heptacampeón mundial se impuso en 2012 con McLaren y en 2014, 2015, 2017 y 2018 con Mercedes.

Entre los españoles, Fernando Alonso consiguió ganar aquí en 2007 con McLaren y en 2010 con Ferrari, mientras que el otro piloto nacional, Carlos Sainz, ha logrado en dos ocasiones subir al cajón.

Leclerc, Piastri y Norris, en el podio del pasado GP de Italia en Monza. / Europa Press

Ferrari domina en casa

Otro de los motivos que hacen especial la visita a Monza es el hecho de que una de las escuderías más laureadas del campeonato, Ferrari, corre 'en casa'. Esto se refleja en los resultados históricos al comprobar que la 'Scudería' es el equipo que más veces ha ganado en esta pista (21), por delante de McLaren (11), Mercedes (9) y otra marca italiana, Alfa Romeo (8).

Para esta temporada, los monoplazas del 'Cavallino Rampante' no parten como favoritos, teniendo por delante en la presente temporada a los McLaren de Piastri y Norris, al Red Bull de Verstappen y al Mercedes de Russell. Sin embargo, los monoplazas rojos han demostrado que son capaces de crecerse en este escenario y lograr victorias improbables como la conseguida la temporada pasada y la de 2019 por Charles Leclerc, último ídolo de los 'tiffosi' en casa.