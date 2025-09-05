El Atlético se lleva un derbi gris ante el Real Madrid en la Liga F

Un tanto de la brasileña Luany da Silva en el minuto 83 dio la victoria por 2-1 en el derbi madrileño al Atlético de Madrid ante el Real Madrid, en el encuentro que abrió la segunda jornada de la Liga F este viernes.

El conjunto dirigido por Pau Quesada, nuevo entrenador del equipo blanco, se estrenó esta temporada ante el equipo colchonero en un partido gris y marcado por la expulsión de la danesa Signe Brunn a falta de media hora para el final.

La brasileña Lauren Costa adelantó a las de Víctor Martín y Sara Däbritz anotó el único gol del Real Madrid.

Con esta victoria, el Atlético de Madrid firma seis puntos de seis y se pone líder de la competición, mientras que el Real Madrid solo suma un punto en dos partidos, tras el empate a 2 ante el DUX en la primera jornada.

El encuentro empezó trabado y sin brillo, con dos equipos muy intensos en defensa y pocas ocasiones, además de dos amarillas tempraneras (Athenea del Castillo y Andrea Medina).

Ante tanto desorden se impuso el balón parado, pues tras un saque de esquina lanzado por la noruega Boe Risa, prolongado por Gaby y rematado a la red por Lauren Leal en el primer tiro a puerta del encuentro, llegó el 1-0 para las locales a los 17 minutos.

El cuadro de Víctor Martín se vino arriba desde el tanto, y de no ser por la meta Frohms el resultado habría aumentado antes del descanso. El Real Madrid, que se descompuso y no encontró soluciones a la intensidad del rival, también se cargó de amarillas en un primer tiempo aciago en el que apenas creó peligro.

El segundo acto comenzó con una ocasión peligrosa de Eva Navarro, quien entró por Caroline Weir. Las chicas de Quesada dieron un paso adelante en la presión y en el juego.

Sin embargo, cuando mejor estaba el cuadro blanco, llegó la entrada irresponsable de Brunn sobre Leal, que le propició la segunda amarilla y la expulsión a falta de media hora.

Con un jugador más y los ánimos a su favor, el Atlético tomó la decisión de meterse atrás y cederle la responsabilidad al rival. Un error que le acabó por costar caro, ya que tras unos minutos de dominio logró empatar el encuentro el Real Madrid gracias a un golazo de libre directo de la alemana Sara Däbritz (m.72).

El estado de ánimo cambió para unos y para otros, mientras el partido empezaba a descontrolarse. Sin embargo, un mal despeje de María Méndez y la pasividad defensiva en el área de las blancas provocó el 2-1 de Luany, que 'clavó' su disparo en la escuadra de Frohms para darle la victoria al cuadro local.