Las Leonas buscan cerrar el Mundial con un triunfo ante Japón

La selección española femenina de rugby disputará este domingo su último encuentro en la Copa del Mundo de Inglaterra ante Japón. Encuentro que lleva marcado en rojo en el calendario desde el día del sorteo del mismo. Las Leonas aspiran a cerrar el Mundial con un triunfo después de dos grandes actuaciones ante Irlanda y Nueva Zelanda en las dos primeras jornadas.

Más que un triunfo

El seleccionador español Juan González Marruecos, que compareció en rueda de prensa, dejó claro que "nos jugamos mucho, que la gente se sienta orgullosa de nuestra selección. Nos jugamos mucho. Nos merecemos terminar el Mundial dando una buena imagen, haciendo a la gente sentirse orgullosa del equipo. El Mundial, con el escaparate que es y la visibilidad que tiene, puede tener un efecto muy importante en nuestro rugby femenino".

Las Leonas vienen de realizar un ejercicio de carácter en defensa ante las hexacampeonas, Nueva Zelanda, finalizando el partido con un ensayo (54-8), y pasando por encima en delantera a Irlanda (43-27)- Un encuentro en el que Las Leonas sumaron el punto bonus al posar cuatro cinco ensayos. Dos actuaciones que han disparado la moral del equipo y de la afición en este regreso de las españolas a la Copa del mundo, después de perderse la edición anterior. "Veo al equipo preparado. Está rindiendo a un nivel muy alto. No diría sorprendido, pero muy contento. Las veo con muchas ganas", afirmó el seleccionador a pregunta de EL PERIÓDICO.

España presenta siete cambios en el XV respecto al que se midió Irlanda. Las novedades en delantera son Inés Antolín, Cristina Blanco, Bracic, Castelo, Nerea García y Alba Capell, mientras en los tres cuartos aparece Lea Ducher por Claudia Cano. Delante repiten Lourdes Alameda, capitana otra vez, y Ana Peralta. Atrás, Anne Fernández de Corres, Zahía Pérez, Piquero, Peña, Claudia Pérez y Argudo.

Sin 'Bimba' en la convocatoria

González Marruecos no esconde que "hemos desplegado un plan durante el Mundial y ahora llega el momento de tratar de conseguir la victoria ante un rival que conocemos perfectamente". Españolas y japonesas, duodécimas y undécimas en el ránking,, se han medido seis veces, con cuatro victorias consecutivas niponas desde 2023. Los dos últimos precedentes datan del pasado mes de julio en suelo nipón, con triunfos locales por 32-19 y 30-19. Sin embargo, el gran desempeño de las Leonas invita a pensar que ese margen se ha estrechado y que las de Juan González Marruecos tienen opciones reales de llevarse la victoria en este partido: "Este compromiso va a exigir que mostremos la mejor versión que hemos dado hasta ahora".

Quien no estará en la convocatoria de este último partido es la capitana Laura 'Bimba' Delgado. La decisión es técnica y preguntado por ella, el seleccionador argumentaba lo siguiente: "Es un partido que se adapta a otro tipo de jugadoras y por eso no está en la lista. Me duele por lo que supone en lo personal para ella, pero ocupará un papel diferente apoyando al equipo aunque no esté incluida en la convocatoria".