Estadísticas de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el circuito de Monza

Carlos Sainz y Fernando Alonso llegan al circuito de Monza en diferentes rachas de la presente temporada en el Mundial de Fórmula 1. En los últimos siete grandes premios, el madrileño apenas ha podido sacar cuatro puntos (uno en la carrera de Canadá y tres en el sprint de Bélgica), mientras que el asturiano ha puntuado en todas las carreras salvo en la cita de Spa.

En Monza, la última prueba europea de la temporada, Alonso aspira a prolongar su racha de carreras puntuando y Sainz tratará de remontar en una campaña en la que está quedando muy retrasado con respecto a su compañero, el tailandés Alexander Albon.

Ahora, en el Gran Premio de Italia, ambos tendrán una nueva oportunidad para reivindicarse.

El 'Templo de la Velocidad' ha albergado carreras de Fórmula 1 desde la creación del campeonato hasta nuestros días, todos los años salvo la excepción de 1980, cuando se encontraba inmerso en unas obras de remodelación. En estos 75 años, únicamente dos victorias españolas se han producido en dicho trazado, las de Fernando Alonso en los años 2007 y 2010, con McLaren y Ferrari respectivamente.

Fernando Alonso en Monza 2007. / EFE

En los últimos años, no ha sido Monza un trazado favorable al piloto asturiano, que apenas ha logrado puntuar en dos ocasiones de sus últimas nueve visitas (8º en 2021 y 9º en 2023). Para ver su último podio en el GP de Italia hay que remontarse a 2013, cuando finalizó en segunda posición con su Ferrari por detrás del Red Bull del entonces dominador Sebastian Vettel.

El podio que relanzó la carrera de Sainz

Por su parte, Carlos Sainz no conoce la victoria en Monza. De sus cinco primeras visitas al circuito como piloto de Fórmula 1, en cuatro no logró puntuar y en una (2018) apenas pudo ser octavo con su Renault. Sin embargo, todo cambiaría en 2020 cuando a los mandos del McLaren logró un brillante segundo puesto en una alocada carrera ganada por el francés Pierre Gasly con AlphaTauri.

Ese podio sería un potente impulso para la carrera del madrileño en el 'Gran Circo'. Se trató de su segunda subida al cajón (tras Brasil 2019) y por aquel entonces, su mejor resultado en la mayor competición automovilística del planeta.

Desde entonces, Sainz ha puntuado en todas sus visitas a Monza, finalizando 6º, 4º, 3º y 4º entre los años 2021 y 2024, siempre con Ferrari y destacando el podio de 2023, por detrás de los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez.