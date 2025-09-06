El peruano Buse le gana al argentino Olivieri la final de la LXII Copa Sevilla de Tenis

El tenista peruano Nacho Buse, sexto cabeza de serie, ganó este sábado la LXII edición de la Copa Sevilla, torneo Challenger ATP que se disputa sobre tierra batida en el Real Club Tenis Betis, al batir en la final al argentino Genaro Olivieri por 6-3, 3-6 y 6-3 en dos horas y cuarto. El jugador limeño, de 21 años y que conquistó el segundo título de su carrera en el circuito secundario tras el logrado en junio en Heilbronn (Alemania), es el segundo peruano en alzar el trofeo de la Copa Sevilla que ya ganase en 2003 Luis Horna, actual capitán del equipo de Copa Davis de su país.

Una dejada de bote pronto de Buse propició un break en el cuarto juego y el peruano defendió la ventaja durante toda la manga, sin afrontar una sola bola de rotura, hasta adjudicársela en su primera oportunidad (6-3) con un formidable drive cruzado en 46 minutos.

Olivieri le devolvió el marcador en un segundo parcial que viajó sin bolas de break hasta el 4-3, cuando una doble falta del peruano le concedió la primera ocasión de la noche, que aprovechó gracias a una volea que su rival estrelló en la red, y le permitió igualar el partido con un saque ganador en su primer set ball.

La manga definitiva comenzó con retraso porque Buse tuvo que vendarse el tobillo izquierdo, maltrecho debido a un tropiezo en el penúltimo juego, pero la molestia no impidió que el peruano irrumpiese con un 3-0 de salida que arrastraría hasta el final, a pesar de perder su saque en el quinto juego.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, entrega la Copa Sevilla de Tenis al ganador del torneo, Ignacio Buse / Ayuntamiento de Sevilla

En el sexto, le devolvió el break a Olivieri, que mostraba síntomas de fatiga, y se procuró un primer match ball en el octavo, que malogró con un revés tirado al pasillo, aunque el error no hizo más que prolongar la agonía del argentino, que claudicó en la segunda bola de partido mandar fuera un drive sencillo.

La pareja nacional conformada por el catalán Bruno Pujol y el burgalés Mario Mansilla perdió la final del torneo de dobles (2-6, 6-3 y 10-5) frente a los checos Jonas Forejtek y Dominik Kellovsky, quienes suceden en el palmarés de la Copa Sevilla a sus compatriotas Patrik Rikl y Petr Nouza, campeones en 2024.