Ciclismo
La etapa 15 de la Vuelta a España, en directo: A Veiga/Vegadeo - Monforte de Lemos
El pelotón deja Asturias para llegar a Galicia en una jornada de media montaña propicia para las escapadas
Redacción
Este domingo el pelorón de la Vuelta a España encara la decimoquinta etapa, entre A Veiga/Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167 kilómetros. Jornada de media montaña que sale de Asturias y llega a Galicia con un perfil ondulado propicio para las escapadas.
Los ciclistas afrontarán dos altos puntuables antes del ecuador del trayecto, en ambos casos ascensiones largas y tendidas: el puerto de La Garganta (primera categoría, 16,5 km al 5,1) y el de Barbeitos (segunda categoría, 11,9 km al 3,9). Las sorpresas serán improbables, no imposibles.
