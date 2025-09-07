Un manifestante propalestino provoca la caída del ciclista Javier Romo en la Vuelta a España

El ciclista español Javier Romo (Movistar) sufrió una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse sin éxito al paso de los corredores que protagonizan la escapada del día.

A 56 km de meta, el manifestante apareció desde la cuneta bandera palestina en mano trató de entrar en la carretera, pero tropezó sin lograr su objetivo. En medio de la confusión, Romo miró para atrás y sufrió la caída.

El corredor del Movistar se levantó y tras localizar la posición del manifestante fue por él corriendo sin que se produjeran mayores incidentes, y pudo posteriormente continuar su marcha.

A la llegada a la meta, el español Carlos Canal, también corredor del Movistar, desveló que su compañero tiene "un golpe muy fuerte" y "está bastante dolorido".

"Ha sido una caída bastante fea", dijo el corredor gallego, quien espera que Romo se "recupere" aprovechando que mañana es el día de descanso porque "es una buena baza" para intentar la primer victoria del equipo español en la carrera.