Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Cataluña

El piloto español Álex Márquez (Ducati) ha ganado este domingo por delante de su hermano Marc (Ducati) la carrera larga en MotoGPdurante el Gran Premio de Cataluña, decimoquinta cita del campeonato del mundo, mientras que el italiano Enea Bastianini (KTM) ha completado el podio de esa misma categoría.

La carrera arrancó con Marc Márquez rebasando a su hermano Álex en una salida donde Pedro Acosta (KTM) alcanzó la tercera plaza en detrimento del francés Fabio Quartararo (Yamaha). Al inicio de la cuarta vuelta recuperó Álex Márquez el liderato y al empezar la quinta encimó Acosta a Marc, con Bastianini acechando justo detrás.

Mientras, el también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) remontaba desde su vigesimoprimer lugar en parrilla hasta rodar octavo después de consumir el primer tercio de la carrera a 24 vueltas en total. Otro nombre ilustre, el madrileño Jorge Martín (Aprilia), igualmente rodaba lejos de la lucha por el podio entre Bastianini y Acosta.

[Consulta el calendario de la temporada]

Sin embargo, el 'Tiburón' de Mazarrón acusó la prematura degradación del neumático blando que había montado en su rueda trasera y se alejó de un Bastianini que aguantaba sin problemas en el tercer puesto. Delante, los hermanos Márquez se dieron cierta tregua y Marc no arriesgó pese a tener opción de labrarse un 'match point' de título si ganaba aquí.

El mayor de los Márquez se conformó entonces con el segundo puesto en la meta definitiva y con ver a Álex conseguir su segundo triunfo de esta temporada en la cilindrada 'reina' del Mundial de motociclismo, cuya corona no obstante parece ya destinada a la cabeza de su hermano.

Clasificación tras el GP de Cataluña de MotoGP

1. Marc Márquez - 487 puntos

2. Alex Márquez - 305 puntos

3. Francesco Bagnaia - 237 puntos

4. Marco Bezzecchi- 197 puntos

5. Pedro Acosta - 183 puntos

6. Fabio Di Giannantonio - 161 puntos

7. Franco Morbidelli - 161 puntos

8. Fabio Quartararo - 129 puntos

8. Fermín Aldeguer - 127 puntos

10. Johann Zarco - 117 puntos

Consulta la clasificación completa